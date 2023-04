El Baxi Manresa aconsegueix una victòria molt treballada (93‑83)

A vegades importa més el què que el com. I no és que elhagi fet un mal partit. Però contra l'el més important era sumar una victòria per continuar fugint de la zona de descens. I els del'han aconseguit davant uns visitants que han venut la seva pell caríssima. Els deu punts finals no expliquen les dificultats que ha tingut aquest diumenge al migdia el Baxi Manresa.ha estat el millor en l'apartat estadístic. Però una vegada més ha estat el col·lectiu qui ho ha tirat tot endavant., Devin Robinson ihan composat el quintet inicial del Baxi Manresa. Chris Chiozza, James Anderson, David Jelinek, Artem Pustovyi, i Jordan Sakho, el de l'UCAM Múrcia. La cistella inicial de Geben ha estat resposta per quatre punts seguits de Jelinek (2-4, minut 2). L'ucraïnès volia deixar clara la seva fortalesa dins la pintura des del primer moment. El Baxi Manresa ha començat més aviat fred i amb. Els murcians tampoc estaven massa millor tot i gaudir de petits avantatges. Per compensar-ho, el Baxi Manresa ha buscat. El de Sierra Leone ha aconseguit dues cistelles seguides per posar el seu equip al davant (12-10, minut 7). La rèplica de l'UCAM Múrcia ha estat fulgurant. Un parcial de 0-8 capgirava un escenari que no era el millor per als locals. Els dehan aprofitat el seu encert exterior. Frankie Ferrari trencava la mala dinàmica abans que Rati Andronikashvili tanqués el primer quart (14-19).han donat arguments per comptar amb minuts. Cinc punts del base de Mataró i dos més de l'escorta senegalès completaven un 7-0 que feia reaccionar Alonso (21-19, minut 12). L'entrenador de l'UCAM Múrcia no ha aconseguit canviar el nou rumb que havia agafat el partit. Quatre punts més del Baxi Manresa feien que demanés un nouun minut després. Ara el vent bufava a favor dels bagencs. Novament, el joc exterior s'ha aliat amb els visitants. Robinson ha estat cabdal per contenir uns intents de l'UCAM Múrcia que poc a poc anaven donant els seus fruits. En bona part, gràcies a Thed McFadden. Chiozza completava la remuntada del seu equip amb el sisè triple del seu col·lectiu (39-42, descans).Robinson i Pérez s'han posat la. Dotze punts entre tots dos feien esclatar el. El base des dels 6,75 i l'ala-pivot des de sota el cèrcol posaven el Baxi Manresa en franquícia (51-46, minut 23). Però com cada cop que els bagencs estiraven els murcians estrenyien. No hi havia forma que el Baxi Manresa aprofités la seva empenta per. Una tècnica a la banqueta visitant ha permès els locals igualar la seva màxima renda (64-58, minut 29). El partit s'ha tensat en aquests moments i el Nou Congost pressionava tant com podia. Els bagencs haurien pogut arribar al final del tercer quart amb una màxima renda al seu favor. Sadiel Roja ho ha impedit (67-62).Quedaven deu minuts per decidir un partit lluitat per tots dos conjunts amb. Nikola Radovic ha tingut la seva primera incidència per acostar el seu equip.i Geben s'han ajuntat per donar una nova màxima renda al Baxi Manresa (77-68, minut 34). L'UCAM Múrcia ha fet el mateix que l'equip bagenc en moltes ocasions. No s'ha rendit i ha buscat recursos per allargar el partit. McFadden tornava a ser una amenaça. És clar que també feia algunes concessions com una tècnica comesa per Pustovyi. La renda del Baxi Manresa s'ha estabilitzat entre els quatre i els set punts. Harding s'ha empatxat de pilota i ha llançat fora de temps en una jugada que podia sentenciar el partit (88-83, minut 39). L'UCAM Múrcia no ho ha sabut aprofitar gràcies a una gran defensa local.començava a embolicar la victòria tornat la distància a set punts a manca de 46 segons per acabar. Ha estat el cop de gràcia ja que només Badio ha mogut el marcador als instants finals. 93-83 per seguir sumant per la causa.Incidències: Carlos Peruga, Esperanza Mendoza i Rubén Sánchez Mohedas han xiulat el partit.ha estat el jugador descartat del Baxi Manresa.