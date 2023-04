Sant Vicenç de Castellet viurà activitats de Sant Jordi durant tota la setmana

La plaça de l'Ajuntament, punt neuràlgic

prepara els darrers detalls dels actes de laque aquest any recupera l'absoluta normalitat i preveu un programa extens que anirà més enllà del 23 d'abril. La prèvia es viurà divendres amb la participació de l'alumnat de les tres escoles del municipi a la 14a edició de laa diferents espais del poble durant tot el matí.A la tarda, hi haurà el mini club de lectura a la Biblioteca i la trobada amb l'escriptorautor de la novel·la Un estiu. Els actes es completaran amb el concert del cantautora les 8 del vespre a l'Auditori Maria Carme Grauvilardell amb entrada gratuïta.Diumenge, coincidint amb la jornada de Sant Jordi, laserà el punt neuràlgic del dia amb les parades de llibres i roses i la nombrosa presència de les entitats de Sant Vicenç de Castellet. Fins al migdia hi haurà lectura de contes, es lliuraran els premis del concurs de punts de llibre i es programarà un taller per aprendre a ballar sardanes, entre d'altres activitats lúdiques i culturals. Durant el matí també s'oferirà una passejada guiada literària fins aen què es fa una crida perquè totes les persones participants portin el seu llibre preferit.La setmana vinent encara es programaran més actes en el marc de la jornada de Sant Jordi en què destaca laMontserrat amb els cinc sentits, dimarts, i la, dijous, en el marc del projecteque compta amb la participació de les escoles de l'entorn.