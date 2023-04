MoMa New School impulsa un musical benèfic sobre la relació dels nois amb les tecnologies

El musical de MoMa

Eldeacollirà el proper dissabte a les 7 de la tarda l'estrena i única funció del quart musical benèfic de, The Friends of Raffaella. El musical, escrit, dirigit i coreografiat per les directores del centre,, és la quarta producció de l'escola i, com cada any, els beneficis recaptats amb les entrades seran donats íntegrament a una organització no governamental, en aquest cas a l'associacióThe Friends of Raffaella és el quart musical que fa l'escola. Cada any, els musicals tracten algunes de les problemàtiques socials que afecten directament als seus alumnes: el bullying a les escoles, la transsexualitat en els infants, la realitat dels infants migrants, i enguany la temàtica principal ési l'abandonament de la lectura.Amb aquest musical, a més d'aprendre el text, interpretar-lo i també ballar, els alumnes faran undurant el tercer trimestre amb el qual llegiran i analitzaran fragments de les quatre obres que es treballen durant el musical: Alice in Wonderland, The Wonderful Wizard of Oz, Harry Potter and the Philosopher's Stone i The Witches.Un altre dels referents importants del musical d'enguany és la música de, de qui els alumnes han après, no només les seves cançons, sinó el motiu pel qual ha sigut una icona per tanta gent.