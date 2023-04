El Baxi Manresa continua fent passos cap a la permanència (86‑77)

Quarta victòria consecutiva delaldavant unque entra de ple en la lluita per evitar el descens. La vuitena victòria de la temporada permet els bagencsi passar-lo al davant pel bàsquet average. El bon segon quart dels homes deha posat les bases d'un triomf que augmenta les esperances de permanència. Però ni de bon tros ha estat definitiu. Quan poca gent ho esperava, el Coviran Granada ha tornat al partit i s'ha situat a només tres punts. El Baxi Manresa ha sabut mantenir la calma i,, ha sumat un triomf més que vital.El Baxi Manresa ha començat amb. El Coviran Granada, amb Alex Renfoe, Christian Díaz, Pere Tomàs, Luke Maye i Youssou Ndoye. La cistella inicial de Olumuyiwa ha estat replicada per dos ex com Maye i Tomàs (2-5, minut 2). Jou ha empat amb el primer triple que anotavaa el seu equip per convertir els primers minuts amb un intercanvi de bones accions. Els visitants tenien més cops l'avantatge principalment per l'eficàcia de Maye. Els jugadors del Baxi Manresa hi posaven l'espectacle amb un reguitzell de jugades que podien omplir per si soles el. Un triple deposava per primer cop la diferència per sobre d'una cistella (19-15, minut 7). Això no ha canviar gens el ritme de partit. Tots dos conjunts han seguit replicant-se per deixar la distància a l'acabar el primer quart en els mateixos quatre punts (27-23).L'inici del segon quart ha afavorit el Baxi Manresa tot i una antiesportiva xiulada a Harding.només ha transformat un tir lliure i el següent atac ha acabat sense conseqüències. En canvi, els bagencs han sumat en tres atacs seguits i posaven la renda(32-24, minut 13). El Coviran Granada ha intentat acostar-se. Harding era l'arma que permetia el Baxi Manresa mantenir les distàncies. Posteriorment, i després d'uns minuts en què els andalusos havien tallat el ritme local, Robinson ha pres el comandament i ha sumat vuit punts seguits.ha demanat un nou temps mort (46-33, minut 18) per evitar un resultat que al descans pogués ser quasi definitiu. L'entrenador andalús ha aconseguit mig frenar l'envestida del Baxi Manresa per arribar al descans quinze punts a sota (51-36).La segona part ha començat amb més fredor. Ela totes dues bandes. La millor notícia per al Baxi Manresa era que les distàncies es mantenien (57-41, minut 23). El Coviran Granada s'ha entonat abans i ha aconseguit posar-se a deu punts., en el seu novè llançament de camp, ha sumat un triple revitalitzant. El polonès era l'únic jugador que no havia anotat i ho ha fet en un moment molt oportú. Han estat tres punts que han actuat d'espurna perquè el Baxi Manresa s'acostés a la seva màxima renda (66-51, minut 30).Al Baxi Manresa li quedaven deu minuts per certificar el vuitè triomf del curs. El Coviran Granada volia apurar les seves opcions ide forma definitiva. A manca de set minuts i mig la distància s'havia reduït a vuit punts (69-61). Ha estat el moment escollit per Pedro Martínez per demanar minut de temps mort. L'hemorràgia no s'ha tallat. Es granadins han seguit la seva reacció i amb un parcial de 2-7,. Martínez reunia de nou els seus jugadors. Aquesta vegada la resposta del Baxi Manresa ha estat millor. Quatre punts seguits aportaven. Només una mica d'aire, ja que les instruccions de Pin en el seu temps mort han servit per mantenir l'emoció. A la pista hi havia nervis i els dos equips cometiensumava de tres per treure's una mica el rival de sobre. I Harding, sobre el límit de la possessió, també sumava dos punts més que importants (80-72, minut 39). Tampoc ha significat el punt i final. El Coviran Granada ha estat capaç de posar-se a quatre punts amb 37 segons per jugar. Maye ha comès unasobre Badio que, ara sí, mataven el partit. Harding ha arrodonit la jugada. 86-77 per escalar una posició a la taula.Incidències: Emilio Pérez Pizarro, Sergio Samuel i Carlos Merino han xiulat el partit.ha estat el jugador descartat del Baxi Manresa. Han eliminat Guillem Jou i Luke Maye. Els quatre exManresa (Maye, Tomàs, Costa i Renfroe) han estaten la roda de presentació.