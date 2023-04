Thierno Boubacar, desè gimnasta més complet d'Europa

, el gimnasta de l', va acabar desè a la finaldelque se celebra a la ciutat turca d'. Era la primera vegada que el manresà es classificava per a una final all around continental o mundial . La final all around es determina amb les actuacions del gimnasta en els cinc aparells, de manera que la classificació contempla elsBoubacar ha aconseguit 14,033 punts en la seva especialitat, les, i ha completat la resta d'aparells amb bones puntuacions: 13,200 en el, 12,833 en les, 13.600 en el, 13,033 en lai 13,200 en el. En total ha sumat 79,899 punts.El proper diumenge, el gimnasta de l'Egiba tindrà l'oportunitat de completar una excel·lent actuació al Campionat d'Europa amb la seva participació a la