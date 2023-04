La companyia de circ Eia portarà aquest dissabte al Kursaal «Nuye»

La companyiatornarà aquest dissabte a les 8 del vespre al-on ja va actuar al 2016 amb InTarsi- amb Nuye, unaper a sis acròbates que sorgeix de l'exploració de les diverses dinàmiques de les relacions de parella i que recull el nostre anar i venir entre un mateix i els altres, en una recerca constant per a completar-nos.tenen lloc en un escenari ocupat per una paret modular que pren vida, amb els seus forats, portes i un trampolí i que, com nosaltres, té moltes cares.Ens despertem en un lloc solitari després d'un. Ens falta quelcom. Comencem a buscar al nostre interior fins que el xoc amb el món exterior ens fa adonar de la necessitat de connectar amb l'altre. I poder tocar-nos, donar-nos la mà, abraçar-nos, compartir-nos…L'espectacle Nuye es va poder veure el desembre de 2021 al, un muntatge interpretat perLesper veure Nuye tenen un preu de 15 euros, (12 euros per a majors de 65 anys i Carnet Galliner i 6 euros per a menors de 30 anys) es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet