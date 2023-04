Laia Font empeny la selecció espanyola de gimnàstica artística fins al Mundial d'Anvers

La selecció espanyola femenina deha quedat vuitena alque s'està celebrant a la ciutat turca d'Antalya i ha aconseguit així el passaport per alque es disputarà enguany i que donarà el bitllet definitiu per alsTot plegat ho ha aconseguit amb la participació de la jove gimnasta del club manresà, que, amb només 16 anys, ha debutat en un Europeu absolut, ha estat la millor gimnasta estatal eni també ha sumat la seva tercera posició enal còmput de la selecció.Laia Font competia amb opcions d'entrar a la, però els entrenadors han preferit no arriscar i sumar els punts necessaris a l'equip que confirmessin laper al Mundial d'Anvers. Cal tenir en compte que, a banda de Laia Font, la també gimnasta del club manresàparticiparà molt previsiblement en el campionat mundial ja que no ha participat en l'Europeu per no arriscar després d'una lesió.En la jornada de dimarts, Thierno Boubacar es va classificar per a la final all around, que es disputarà dijous, i per a la de paral·leles , que es dirimirà diumenge.