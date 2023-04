Thierno Boubacar, a la final «all around» i de paral·leles a l'Europeu d'Antalya

El gimnasta delde Manresaha viscut aquest dimarts una fantàstica actuació aldeque es disputa a la ciutat turca d'. El manresà ha liderat lafins a la seva sisena posició final i s'ha classificat per a les finals individuals all around i de paral·leles.Boubacar ha completat una gran actuació en tots els aparells i ha pogut entrar a la-del còmput de tots els aparells- com a vuitè classificat, i també ha accedit amb la quarta millor marca a laon, segons el seu entrenador,, "té marge de millora".D'aquesta manera, Boubacar disputarà dijous la final delsdel continent, i diumenge ho farà per intentar aconseguir la medalla en l'aparell de paral·leles.Entremig, aquest dimecres, la joveníssima, amb només 16 anys, participarà en el campionat amb la selecció absoluta femenina en una actuació que és molt important de cara a classificar-se per ali, posteriorment, per als. A nivell individual, Laia Font té possibilitats d'entrar a la, però dependrà de l'actuació general de la selecció per decidir si arrisca més o menys en el seu exercici.