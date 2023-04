La Intersindical demana «contundència» a Salut sobre la no privatització del CAP Santpedor

Una quarantena de professionals i usuaris dels'han concentrat aquest dimarts al migdia davant de l'equipament per reclamar que no es privatitzi tal i com apuntaven alguns rumors que, segons, s'han transformat en certeses després que professionals del centre hagin assegurat que s'està parlant que la seva gestió passi a mans d'unaen forma de cooperativa. Salut ha negat rotundament aque aquesta opció estigui, a dia d'avui, sobre la taula.Malgrat que elassegura que "qualsevol proposta s’ha d’emmarcar sota el paraigües de l’ICS i ser", i així ho ha traslladat en una reunió que ha tingut aquest dimarts amb representants sindicals, els representants dels treballadors exigeixen "contundència" amb aquesta afirmació i que posin "negre sobre blanc" que la futura ABS Santpedor no es gestionarà des d'un ens privat.Així ho demana des de La Intersindical, qui s'oposa també al desdoblament en dues ABS de l'actual que dona servei a Sant Fruitós, Navarcles i Santpedor. "Com es farà? Amb els mateixos recursos? No ens han dit res de tot això i entenem que així no s'han de fer les coses", ha afirmat.La gerent del Servei Català de la Salut a la Catalunya Central,, i la directora de l'ICS Catalunya Central,, s'han reunit amb els sindicats primer i amb els professionals després per explicar-los que el departament "ha encarregat una proposta organitzativa que ara treballaran els professionals de l’equip desempre sota el paraigües de l’, dintre el sistema públic de salut".Segons la gerent del Servei Català de la Salut, Alba Oms, "el departament de Salut veiem com una oportunitat el moment actual que requereix un procés de transformació del sistema". Des de l’ICS, Anna Forcada, s’ha compromès ai “donar eines de gestió per revisar maneres de funcionar que ens permetin donar un millor servei en aquesta prova pilot".Aquest dimarts al vespre, eldebatrà una moció presentada per la CUP contra la possible privatització de la futura ABS Santpedor.