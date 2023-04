Salut assegura que no té cap voluntat de privatitzar el CAP Santpedor

Davant les mobilitzacions i manifestacions entorn a una possible privatització de l'equip d'atenció primària de Santpedor elha emès un comunicat en que vol aclarir que "no hi ha previst en cap forma jurídica un procés de privatització d'aquest equip".Salut assegura que és "tot el contrari", l'equip ha manifestat la seva voluntat de buscar "un millor sistema de treball davant l'". I per això, sota el paraigües de l', Salut està estudiant, com a prova pilot a Santpedor i en el marc de la nova, "la possibilitat que els mateixos professionals facin unaque permeti als equips d'atenció primària una majoren termes d'organització, sempre des fe l'àmbit públic".Salut considera que "és una bona notícia" que els equips facin propostes que ajudin a "millorar l'assistència de la ciutadania i que s'impliquin en els municipis" com, de fet, fa l'EAP Santpedor, "i creació d'un pla de salut municipal així com també en la implementació d'iniciatives, activitats i tallers que impliquen al municipi per a la millora de la salut".