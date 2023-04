L'Arxiu de Súria fa inventaris dels fons de la Coral Bell Repòs-L'Esplai i de Benvinguda Coll

L'ha publicat els inventaris dels fons documentals de lai de, esposa del poeta. La publicació d'aquests inventaris s'afegeix a d'altres que han estat completats en els darrers mesos per tal de facilitar l'accés a la informació dels fons.La Coral Bell Repòs-L'Esplai va mantenir una importantentre els anys 1982-2017. L'entitat va néixer per donar suport a la construcció de la Residència Bell Repòs, i va mantenir el seu nom original fins l'any 1999, en què va passar a denominarseLadel fons Coral Bell Repòs-L'Esplai inclou correspondència, programes, publicacions d'àmbit coral i cultural, reculls de premsa, llibres d'actes, escrits, partitures i imatges, entre d'altres.Benvinguda Coll i Borrell (Barcelona, 1902 - Súria, 1975) va ser. En els darrers anys de vida de Salvador Perarnau, el matrimoni es va establir a Súria, on Benvinguda Coll va fer classes de música i piano, impulsant algunes activitats de dinamització musical.Entre la documentació del fons Benvinguda Coll, hi destaca ladurant l'exili de Salvador Perarnau, a més de material pedagògic, composicions musicals, dibuixos, poemes, llibres, fotografies i testimonis dels seus interessos socials i culturals.L'Arxiu Municipal de Súria forma part de lade la Diputació de Barcelona.