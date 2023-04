La Intersindical crida a manifestar‑se contra la possible privatització del CAP Santpedor

Laha denunciat la voluntat de l'administració "de privatitzar el", que actualment forma part de l', gestionada per l', però que està pendent d'una modificació que implica un desdoblament enEl sindicat ha anunciat la seva voluntat de buscar laamb la resta de forces sindicals i amb aquest objectiu ha convocat tot el personal, totes les forces sindicals, i les entitats veïnals i partits polítics de Santpedor davant del CAP el proper dimarts 11 d'abril a 2/4 de 2 del migdia aLa Intersindical assegura tenir constància que es vol crear una(EBA), és a dir una entitat proveïdora privada, amb interès en gestionar l'ABS Santpedor i, així, externalitzar itant el centre de salut, que és públic, com el seu equip de professionals, que son empleats públics, "el que podria implicari en el servei que es dona a la ciutadania, pels antecedents que tenim en la regió sanitària de la Catalunya Central". A més, el sindicat denuncia que la privatització i l'externalització es tradueix "eni apropiació dels contractes públics".La Intersindical afirma que ha demanat una reunió urgent amb, gerent territorial de l', i amb la, i ha mantingut converses amb la resta de forces sindicals de la Catalunya Central de l'ICS per valorar possibles accions conjuntes, a banda de la concentració de dimarts.L'ICS de la Catalunya Central ha afirmat aque l'organització de la gestió de les ABS, els CAP i els centres sanitaris són, però ha estat impossible contactar amb els responsables dela la Catalunya Central durant la setmana.