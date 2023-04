Les dades en el món digital protagonitzaran una edició conjunta de Pessics de Saviesa i de Vida

Programa

Dijous 13 d'abril a les 19 h

Dimecres 26 d'abril a les 19 h

Dijous 27 d'abril a les 19 h

Dijous 4 de maig a les 19 h

Dijous 25 de maig a les 19 h

Un dels grans especialistes en Internet i la transformació digital, el professor universitari; la biòloga i periodista especialitzada en Ciència,; el catedràtic de filosofia,; el filòsof i escriptor, i la catedràtica de lògica de la UAB,, són les persones convidades d'una nova edició que unifica els cicles, que se celebrarà els dies 13, 26 i 27 d'abril, i 4 i 25 de maig, a la sala d'actes del Centre Cultural El Casino.Sota el títol Gran germà. Big data. Exhibició i control social, les conferències reflexionaran a l'entorn de temes d'interès creixent com són la intimitat, els, les noves tecnologies o la intel·ligència artificial.La programació arrenca dijous de la setmana vinent, 13 d'abril a les 7, amb la conferència Gran Germà. Big Data. Exhibició i control social, a càrrec de Genís Roca, empresari i professor universitari, president de lai director de Postgrau en Transformació Digital de les Organitzacions a laEn el marc del cicle Pessics de Vida, la biòloga i periodista Cristina Ribas serà la protagonista de la segona proposta que tindrà lloc el 26 d'abril a les 7. Serà entrevistada pel periodistaL'endemà, 27 d'abril a les 7, serà el torn delFrancesc Torralba, que impartirà la conferència Disrupció tecnològica exponencial. Intimitat, exhibició i control.La quarta conferència anirà a càrrec del filòsof i escriptor, Jordi Pigem, que reflexionarà sobre Cap a on ens porta la digitalització del món?. L'acte se celebrarà el 4 de maig a les 7.La cinquena i última proposta, el 25 de maig a les 7, tindrà com a convidada a la catedràtica de lògica de la, Pilar Dellunde, amb la conferència D'Eliza al ChatGPT: Converses amb una intel·ligència artificial.Pessics de Saviesa és un programa que organitza el Centre Cultural El Casino de l'Ajuntament de Manresa i el Grup de professors de. El cicle d'entrevistes Pessics de Vida està organitzat per la Delegació de la Catalunya Central deli el Centre Cultural el Casino de l'Ajuntament de Manresa.Gran germà. Big data, exhibició i control social, amb Genís Roca, Empresari i professor universitari, president de la Fundació PuntCat i director del Posgrau en Transformació Digital de les Organitzacions a la Universitat Pompeu Fabra.Volem reflexionar sobre el concepte d'intimitat, els límits ètics del control de les dades i de les noves tecnologies, però també de totes les noves possibilitats que ens ofereix aquesta tecnologia.Pessics de Vida amb Cristina Ribas Barberan, entrevistada per Marc Morera PérezCristina Ribas Barberan és biòloga i periodista especialitzada en Ciència. Va iniciar la carrera als mitjans i té experiència en premsa, ràdio i televisió. En els darrers anys ha treballat en comunicació estratègica i projectes digitals per a l'administració pública. És professora associada de periodisme digital a la Universitat Pompeu Fabra i codirectora del postgrau en tecnopolítica i drets de la Universitat de Barcelona conjuntament amb Simona Levi i David Bondia.Disrupció tecnològica exponencial. Intimitat, exhibició i control, amb Francesc Torralba, doctor en filosofia, teologia, pedagogia i història de l'art. Catedràtic de filosofia, ensenya a la Universitat Ramon LlullVivim una intensa i extensa disrupció tecnològica. La tecnologia ja no és un instrument que tenim a l'abast. És un sistema en el qual naixem, vivim, treballem i interaccionem els uns amb els altres. Està transformant vertiginosament el nostre estil de vida, de producció i de consum. Volem fixar l'atenció entre categories clau: la crisi de la intimitat, la necessitat d'exhibició i el perill del control social.Cap a on ens porta la digitalització del món?, amb Jordi Pigem, filòsof i escriptor. El seu llibre més recent és Tècnica i totalitarisme: Digitalització, deshumanització i els anells del poder global (Fragmenta, 2023).Quan les tecnologies digitals van aparèixer en el segle XX, anaven acompanyades d'una promesa de progrés, llibertat i creativitat. Avui sembla que el seu efecte net és un augment de les desigualtats, de la polarització, de les distraccions, de la vigilància i del control. A curt termini també amenacen de portar a l'atur a bona part de la humanitat, i no a canvi d'una existència més plena de sentit. Estem personalitzant als robots i, al mateix temps, estem robotitzant a les persones. Cap a on ens està portant realment la digitalització del món? I per què tenim aquesta sensació que hem d'adaptar-nos al desenvolupament de la tecnologia, com si la tecnologia no estigués al servei de les persones, sinó les persones al servei de la tecnologia?D'Eliza Al ChatGTP: Converses amb una intel·ligència artificial, amb Pilar Dellunde, catedràtica de lògica de la UAB, recercaire a l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC)Què és un sistema d'intel·ligència artificial? Què són els bots conversacionals? Estem admirats i alhora preocupats que les màquines hagin entrat en terrenys tan genuïnament humans com el joc, l'art o el llenguatge. En aquesta xerrada obrirem un debat sobre l'actualitat en el disseny d'aquestes tecnologies, i sobre els reptes ètics que suposa la seva aplicació, però en aquest debat no hi participarem només els humans...Organitza: Grup de Professorat de Filosofia de la Catalunya Central, Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya i Centre Cultural el CasinoAforament limitat. Seguiu els actes en directe per streaming al canal de youtube de Manresa Cultura o posteriorment en la plataforma Manresa Ciutat Àgora.