Programa de Caramelles

Dijous 6 d'abril

19.00 h. Inici de les Caramelles. Acte d'entrega de la cinta commemorativa a les diferents colles participants a les Caramelles. Amb la presència de representants de les colles i de la corporació municipal. Lloc: davant de la Casa de la Vila.

A continuació. Passada Caramellaire. Galejada a càrrec dels Trabucaires del Tro Gros i Passada Caramellaire, acompanyada pels grups orquestrals i músics de les colles. Recorregut: des de la Casa de la Vila a la plaça de Sant Joan, passant pels carrers engalanats de cada colla.

21.00 h. SPOK. Sopar amb l'actuació de grups locals. La venda de tiquets es farà al web https://activitats.suria.cat. Lloc: Pavelló Municipal d'Esports Josep Fàbrega i Tort.

Divendres 7 d'abril

17.00 h. Animació infantil. Actuació del grup infantil La Sal dels Mars i tallers a càrrec de la branca de Trucs de l'Agrupament Escolta i Guia Joan Ros de Súria. Hi haurà servei de bar. Lloc: Pavelló Municipal d'Esports Josep Fàbrega i Tort.

21.00 h. Via Crucis Nocturn. Recorregut: camí del Via Crucis de Sant Salvador.

Dissabte 8 d'abril

Tarda. Caramelles a Pagès. Balls i cants de les colles a les cases de pagès de l'entorn de Súria i als barris més allunyats del centre.

20.15 h. Sopar per a Caramellaires. Hi col·labora l'Agrupació de Pescadors. La venda de tiquets es farà al web https://activitats.suria.cat. Lloc de repartiment: entrada de la nau de Ca l'Agut.

21.30 h. Trobada Caramellaire. Actuació de totes les colles caramellaires de la Pasqua surienca, amb final conjunt amb aixecada de pilars amb la colla castellera Els Salats i interpretació d'El Cant del Poble. Lloc: Pavelló Municipal d'Esports Josep Fàbrega i Tort.

23.00 h. Celebració de la Vetlla Pasqual. Lloc: Església Parroquial de Sant Cristòfol.

00.00 h. Cercatasques. Amb la Xaranga Màgic.

02.00 h. Concert de Caramelles. Concert amb Wasa Corporation i Dj Arzzett. La venda d'entrades es farà al web https://activitats.suria.cat i a taquilla. Lloc: Pavelló Municipal d'Esports Josep Fàbrega i Tort.

Diumenge 9 d'abril

De 9.00 a 14.30 h. Actuacions de les colles caramellaires. El tram de carretera entre la plaça de la Serradora i la plaça de Sant Joan es convertirà en illa caramellaire i de vianants. Horari de localització de les colles: de 9.00 a 11.30 h, plaça Major del Poble Vell. D'11.00 a 14.30 h, carrers del nucli urbà i plaça de Sant Joan.

A partir de les 9.00 h. Esmorzar de Pasqua. Hi col·laboren els Geganters i Grallers del Poble Vell. Obert a tothom. Lloc: plaça Major del Poble Vell.

12.00 h. Missa solemne de Pasqua. Lloc: Església Parroquial de Sant Cristòfol.

13.30 h. Actuació conjunta de caramellaires de totes les colles, que faran el Ball Caramellaires del Cardener. Lloc: plaça de Sant Joan.

21.00 h. Sopar de Caramelles. La venda dels tiquets es farà al web https://activitats.suria.cat. Lloc: Pavelló Municipal d'Esports Josep Fàbrega i Tort.

00.00 h. Concert de Caramelles. Amb els grups Ultra Rumba, Auxili i Mitjanit. La venda d'entrades es farà al web https://activitats.suria.cat i a taquilla. Lloc: Pavelló Municipal d'Esports Josep Fàbrega i Tort.

tornarà a acollir aquest cap de setmana lesmés grans de Catalunya per la seva magnitud, amb nou colles i més de nou-centsque ompliran els carrers de la via en una tradició que es remunta alDesprés d'actes previs, com la Fira de Rams que es va celebrar el passat cap de setmana amb la 13a, la tradicionali una ballada de sardanes, aquests 8 i 9 d'abril arriba l'explosió de cants, música i dansa a la vila minera. Abans, però, també hi han altres activitats.Les colles participants a lessón El Tro Gros, que fa cants, trabucaires i ball de cascavells; La Llanterna, cants; Juvenil del Foment Cultural, cants, grup orquestral, danses i ballestes; Grans de l'Agrupació Sardanista, cants, danses i ball de bastons; Infantil de l'Agrupació Sardanista. cants, danses i ball de bastons; Infantil del Foment Cultural, cants, grup orquestral i danses; Altatxu, cants, ball de bastons, ball de mosses i fadrins; Altatxets, cants, ball de bastons i ball d'altatxets, i Coral Sòrissons, cants.A banda del programa de caramelles, Súria acull també dues. La primera és Els cables miners a Súria, que recull la memòria sobre lesdeque van travessar el paisatge durant el segle XX: el més antic, de Cardona a Súria (1929-69) i el més recent, de les Cabanasses (1962-88), que es podrà visitar adel 9 d'abril al 25 de juny de divendres a diumenge i festius d'11.00 a 14.00 h, i els dissabtes feiners, també de 17.00 a 19.00 h.Per una altra banda, fins al 25 de juny a l'es pot visitar Records de primavera a Súria, una mostra de festes, de Rams fins a Sant Joan, i altres activitats, amb imatges procedents del, de l'Arxiu Municipal. Es pot visitar de dilluns a divendres lectius, de 16.30 a 19.30 h, i els dissabtes, diumenges i festius, d'11.00 a 13.00 h.