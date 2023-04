La Processó de Divendres Sant repetirà passos i recorregut, però estrena organització

Divendres Sant dens d'activitat

Ladecomptarà amb la participació de les mateixes confraries que l'any passat i seguirà el mateix recorregut, consolidant l'eliminació del pas pel primer tram del Passeig i pel carrer Guimerà. Enguany però, l'organització ja no ha anat a càrrec d'una comissió formada per representants de cadascuna de les confraries, sinó que s'ha constituït l'associació, formada per totes elles i laTambé els actes previs a la Processó es repetiran divendres al matí i a la tarda, després que aquest dimarts, lahagi aplegat uns 200 espectadors al concert que ha ofert a la Seu, en la principal novetat d'enguany en el programa de laa la capital del Bages.Com és habitual, elserà la jornada central dels actes de Setmana Santa de Manresa. Al matí, a partit de les 10, el pas de las'exposarà a, a la plaça Fius i Palà, i el de laa la, a l'inici del carrer Jaume I. El pas de l', per la seva part, es pot visitar des de diumenge passat, a l'interior de la. A partir de les 11 del matí, l'organitzarà ela la Basílica de la Seu.Ja a la tarda, a les 6, la plaça Sant Domènec acollirà el ball de laa càrrec de lai ela càrrec del. Des d'aquest punt partirà el trasllat del pas del Natzarè fins a la Basílica de la Seu. A la mateixa plaça, a 2/4 de 7, es portarà a terme la presentació d'Honors deldelsal Governador de laA les 8 del vespre hi ha previst l'inici de la Processó de Divendres Sant des de l'. Abans, a 2/4 de 8, el Casal Cultural Dansaires Manresans portaran a terme un nou Ball de Moixiganga.La Processó començarà amb l'arribada dels Armats a la Seu i el tradicional(Avís al Temple) del, i l', amb Salutat delsjust abans de la sortida dels passos des de l'interior del temple.Elde la Processó començarà a la baixada de la Seu, i continuarà pel carrer Vallfononollosa fins a la plaça de'n Creus, el carrer de les Piques, la plaça Llisach, el carrer Talamanca, la plaça Gispert, el carrer Camp d'Urgell fins a la plaça Valldaura, el carrer Urgell, la plaça Anselm Clavé, el carrer de Sant Francesc fins a la plaça Fius i Palà, el carrer del Born, la plana de l'Om i l'inici del passeig de la República fins a la plaça Llisach, des d'on s'arribarà a la Basílica de la Seu pel mateix recorregut de l'inici: carrer de les Piques, plaça de'n Creus, carrer Vallfonollosa i baixada de la Seu.L'organització calcula que la Processó tindrà una, de manera que els Armats seran de tornada a la Basílica sobre les 11 de la nit i el pas de l'Esperanza Macarena ho farà mitja hora més tard, a 2/4 de 12 de la nit.Durant l'de la Processó hi haurà diverses aturades. A la sortida de la Basílica es farà la Dansa de la Mort i al final de la baixada de la Seu es portarà a terme ela l'Esperanza Macarena. A laes repetirà el ball de la Dansa de la Mort i també es farà el ball de Moixiganga. Ela Armats faran la seva evolució més endavant, a lai també a la. Les evolucions finalitzaran ja d'arribada al temple, amb una nova Dansa de la Mort i una cantada de saetes a l'Esperanza Macarena. En aquest punt final es farà l'amotiudel Sant Crist de l'Associació Reparadora Pius IX amb la verge de l'Hermandad Esperanza Macarena.Per ordre, la Processó estarà formada per l'ACRque portaran el pas del Natzarè, l'Associació Reparadora i Cultural de Pius IX amb el, l'ACR Recuperació Dansa de la Mort amb el, el pas i penó de la Congregació de la, el pas delde la Confraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist, la Presidència portant la, i tancarà la comitiva el pas de l', que anirà acompanyada de les madrines i la banda musical.Durant la Processó de Divendres Sant, entre les 8 del vespre i 2/4 de 12 de la nit, es farandurant el pas de la comitiva per diversos carrers del Centre Històric. En concret a la baixada de La Seu, carrer de Vallfonollosa, plaça d'en Creus, plaça Llisach, carrer Talamanca, plaça Gispert, carrer Camp d'Urgell, plaça Valldaura, carrer d'Urgell, plaça d'Anselm Clavé, carrer de Sant Domènec, plaça Fius i Palà, carrer del Born, plana de l'Om i passeig de la República.