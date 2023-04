Moià cobrirà tots els seus subministraments amb una planta de biogàs

tindrà unaque subministrarà electricitat i calor a tots els equipaments municipals, a l'enllumenat públic, a la companyia d'aigües municipal i els carregadors de vehicles elèctrics locals. Aquest passat divendres s'ha fet pública la resolució del programa de projectes singulars del biogàs, programa inclòs als fonsÉs tracta d'una planta de biogàs amb una capacitat de producció d'energia verda de 9MW de potència i que podrà subministrara tots els equipaments municipals, l'enllumenat públic de tot el municipi, als pous i bombes d'impulsió de la companyia d'aigües municipal, que permetrà canviar tota la flota de vehicles municipals per elèctrics i alimentar tots els carregadors depúblics del municipi.El consum de tots aquests serveis i l'energia que necessita la planta per a poder funcionar representa el 80% de la producció, el 20% restant servirà per subministrar a la població i les industries de Moià a través d'unaAquesta planta de biogàs també permetrà impulsar l'economia local i comarcal ja que s'alimentarà de purins que poden contaminar els aqüífers, els fangs de les depuradores tant municipal com privades, els residus de les indústries alimentaries, la fracció orgànica municipal i les restes de podes i fracció verda. Així doncs, es dona una oportunitat alsque són molt cars de gestionar i els convertim en un actiu energètic. El producte resultant del procés anaeròbic del digestor és un excel·lent fertilitzant per a l'agricultura.