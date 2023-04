L'Escola Ametllers de Sant Joan crea un projecte per sensibilitzar sobre la contaminació del subsol

Els alumnes de 4t A de l’devan estar aquest dijous a la gespa del Parc Catalunya per fer una activitat d’art performativa amb missatges sensibilitzadors que criden a preservar eli cuidar el planeta. Aquesta actuació era la cloenda d’un projecte en el qual porten treballant mesos.Durant l’activitat final els alumnes van mostrar imatges del que havien trobat en una sortida per les zones verdes del municipi, i amb cartells ensenyaven missatges sensibilitzadors com 'No et demanem que netegis el planeta, només que no l’embrutis" o 'Traidors! Us he donat vida i a canvi m’esteu matant". També van fer una activitat musical, que va ser una dansa de la cançó Heal the World de, intentant incloure missatges visuals. Van assistir famílies de l'escola, persones del mercat, una representació de l'Ajuntament, entre elles l’alcalde del municipi,, i el Grup de Voluntàries Mediambientals de Sant Joan de Vilatorrada."Ha estat un treball molt productiu, en el qual s'han implicat moltíssim els nens i nenes de la classe, l'han viscut realment adquirint una sèrie de sabers i competències molt reals de la vida quotidiana i aprenentatges molt significatius", explica, un dels encarregats de donar suport al projecte juntament amb la tutora de la classe,. "A més, hem implicat a gran part de l’alumnat de l’escola, ja que la neteja per les zones verdes la vam fer conjuntament els alumnes de 4t, 5è i 6è del centre", afirma.Laja va començar a interessar-se per qüestions mediambientals des del primer moment. "Després de fer la tria del nom de la classe els alumnes van proposar un seguit de preguntes i inquietuds que hem anat investigant durant aquests dos trimestres. Les últimes setmanes vam cercar informació sobre les dues últimes propostes, els fòssils i finalment sobre la contaminació del subsol", explica Garcia.En la fase delsvan coincidir amb una publicació a TV3 de la troballa d'una tortuga gegant fossilitzada a Lleida, la més gran trobada a Europa, la segona del món, de 83 milions d'anys. Garcia afegeix que 'vam aconseguir una entrevista amb l', paleontòleg encarregat de la investigació de la tortuga, i posteriorment vam fer una visita al museu d'(Valentí Masachs) i un taller de creació de fòssils".