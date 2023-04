Un centenar de professionals participen en la cinquena jornada sobre al·lèrgies d'Althaia

Després d'un parèntesi de tres anys a causa de la pandèmia, laha celebrat la cinquena edició de la jornada. Ha estat una sessió molt participativa en què un centenar llarg de professionals de les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès i Cerdanya s'han trobat per compartir coneixements, debatre i intercanviar experiències. També per reforçar el treball en xarxa i la coordinació entre l'atenció primària i l'hospitalària.En la jornada s'han tractat temes vinculats a lesque són més prevalents a l'atenció primària. En concret, les al·lèrgies alimentàries i respiratòries, la immunoteràpia, les reaccions adverses a fàrmacs i les reaccions al·lèrgiques greus.S'ha posat especial èmfasi en la distinció entrei en la importància del diagnòstic per tal d'establir, en cada cas, tant el tractament com els canvis en la dieta més adequats. En aquest sentit, s'ha alertat de pacients que, davant de molèsties causades per certs aliments, opten per eliminar-los del seu dia a dia sense prescripció mèdica, fet que pot ser contraproduent per a la seva salut.Cal tenir en compte que les al·lèrgies alimentàries sónde l'organisme com a conseqüència del contacte, la ingestió o la inhalació d'un aliment o algun dels seus components. Les intoleràncies alimentàries són reaccions adverses als aliments que es produeixen a causa d'algun tipus d'alteració queun aliment o algun dels seus components. Poden tenir una simptomatologia similar a la d'algunes al·lèrgies però en aquest darrer cas no hi ha una intervenció del. En l'al·lèrgia alimentària les reaccions produïdes poden arribar a ser greus i el pacient que n'està diagnosticat ha de dur medicació d'emergència en cas de presentar una reacció per ingesta accidental.S'estima que hi ha entre un 7% i un 10% de població amb al·lèrgia alimentària, que afecta sobretot a menors de 14 anys d'edat. En els infants, els aliments que solen provocar al·lèrgia de forma més freqüent són els ous, la llet, els fruits secs, el peix i les llegums. En la població adulta, són les fruites, els fruits secs i el marisc. En la jornada s'ha alertat de la importància de no fer canvis en la dieta si no hi ha unja que l'evitació innecessària de determinats aliments pot causar problemes nutricionals i de tolerància alimentària posterior.L'és el primer esglaó de l'assistència sanitària de la població i és molt important en la detecció i atenció de les malalties al·lèrgiques. El seguiment de la major part d'aquestes patologies recau en els professionals de primària, que deriven els casos més complexos alde la Fundació Althaia. La relació entre l'atenció primària i l'hospitalària és fonamental per assegurar la continuïtat assistencial, assolir una resolució adequada de la problemàtica dels pacients amb al·lèrgia i, a la vegada, contribuir a l'eficiència del sistema i evitar duplicitats.