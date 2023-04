Albert Castellanos visita la seu de Texia a Monistrol de Montserrat

, la companyia de tèxtils d'alta qualitat de, ha rebut aquest divendres la visita d', secretari d'empresa i competitivitat;, directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Treball, i, delegada d’Acció a la Catalunya Central.Durant la trobada, la delegació ha conegut el, que implica accelerar el procés d'expansió, invertir en les seves tecnologies pròpies i reforçar la seva aposta per la sostenibilitat. Texia també ha presentat la seva gamma de productes dins de les seves marques pròpies MyDrap, RollDrap i Athos.Més tard, la comitiva ha conegut la fàbrica de Texia al detall, tant la part d’acabats tèxtils (finishing) com els diferents projectes d'innovació que la companyia té en marxa. En aquest sentit, han pogut descobrir el funcionament de la tecnologia patentadai del projecte d'que Texia està desenvolupant en col·laboració ambEl secretari d'empresa i competitivitat i conseller delegat d’Acció ha agraït l'oportunitat de conèixer les instal·lacions de la companyia i ha destacat que "Texia és un clar exemple de l’estratègia empresarial que explica la: una forta aposta per la innovació i l’R+D, la sostenibilitat i la internacionalització". "Empreses com Texia demostren la riquesa delde la Catalunya Central, amb una economia diversificada i internacionalitzada, fortament innovadora i amb molta capacitat de transformació", ha subratllat.