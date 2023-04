L'Ajuntament de Manresa millora l'espai verd de Santa Clara, entre les Escodines i la Balconada

Plantació d'arbres per embellir tres rotondes

L'ha enllestit els treballs per millorar l'espai verd annex al, entre els barris de. L'actuació ha consistit en la plantació de 43 nous arbres -25 unitats d'Acer saccharinun i 18 unitats d'Acer platanoides- i s'ha completat amb la instal·lació de laamb l'objectiu d'assegurar la seva supervivència i aconseguir uns recorreguts agradables i d'ombra en aquesta zona. Aquesta ha estat l'actuació més destacada del conjunt d'actuacions dutes a terme amb el pressupost de 2022 per a millores d'espais verds.Una altra plantada important finalitzada s'ha fet alal camí que queda per sota de la pista d', entre el Pont del Gas i el Pont Nou. En total s'han plantat 45 unitats de Populus alba bolleana. També cal destacar la plantada d'arbres enllestida darrerament sota l', on s'han plantat gairebé un centenar de plançons (22 unitats de Tamarix africana, 22 de Populus alba, 22 de Salix elaegnos, 10 Cornus sanguinea, 10 de Salix alba i 10 de Fraxinus angustifolia).A més a més d'aquestes actuacions, la regidoria de Ciutat Verda ha finalitzat una altra plantació de 13 arbres a l'-3 Prunos serrulata kanzan, 1 Pyrus calleryana chanticleer, 6 Tilia tomentosa i 3 Auesculus hippocastanum-, una actuació que s'emmarca dins el projecte d'enverdiment dels patis escolars adreçats a proporcionar ombra i refrescar l'ambient i millorar la salut dels infants.Aquests treballs se sumen a les darreres actuacions de plantades d'arbres al jardí de, a l', a la–entre els carrers Sant Blai i Roger de Flor-, a l', a la riba del Cardener aigües avall de l'Eix del Cardener o al nou tram urbanitzat del passeig del Riu, entre el Mil·lenari i el Pont de Sant Francesc.Així mateix, s'han fet unaamb l'objectiu d'embellir l'entrada de la ciutat a mesura que aquest arbrat vagi creixent. En representació de l'de Manresa a cada rotonda s ha plantat una espècie autòctona del Bages. En concret, a la rotonda de l', davant comissari de Mossos, s'hi han plantat alzines; i a les dues rotondes de la, roures i freixes, respectivament.Aquesta setmana ha finalitzat també la plantació de 30 arbres al-17 Platanus x hispanica (plàtan) i 13 Juglans regia (noguer). Els arbres s'han situat en dues fileres: els plàtans a la filera més propera a l'i els noguers a la filera que delimita el recorregut d'accés al parc. Aquesta actuació forma part de les propostes prioritzades delper millorar les zones de lleure del Parc de Can Font.Un dels objectius de la regidoria dede l'Ajuntament de Manresa per aquest mandat és fer que la ciutat guanyi verd urbà amb l'objectiu de vetllar per la salut, la qualitat de vida, la mitigació del canvi climàtic i la biodiversitat així com promoure una nova cultura del manteniment del verd a la ciutat, més sostenible i amb més beneficis per a la comunitat, amb un aire més net, aportant frescor, generant ombra i fent més acollidor l'espai públic.Amb aquesta voluntat els darrers quatre anys (2019-2023), l'Ajuntament ha plantat un total 1.166 arbres nous i se n'han reposat 749. La xifra total d'arbres nous i reposats ha estat de 1.915 arbres, dels quals 963 s'han plantat durant la temporada 2022-2023. Així mateix, durant aquest mateix període s'ha aconseguit rebaixar en un terç el nombre d'a la ciutat.Un altre dels grans objectius de la regidoria de Ciutat Verda ha estat la millora i renovació de l'arbrat de la ciutat. La tardor de 2019 es comptabilitzaven a la ciutat prop de 900 unitats que calia reposar perquè-manca de reg adequat, inadaptació, ventades, accidents i vellesa...-.A partir de 2021, l'Ajuntament va crear una nova partida pressupostària i ha anat introduint millores en els nous contractes de manteniment amb lesque han permès tenir més recursos per capgirar aquesta situació, ja sigui amb més operaris per al reg manual o per noves instal·lacions de reg automàtic. Aquestes mesures han fet que, en aquests moments, el nombre d'escocells buits estigui al voltant dels 600 -un inventari dinàmic de baixes i altes- que es preveu continuar reduint de forma progressiva.Des de latambé informen que durant aquests últims quatre anys, gràcies als nous criteris de jardineria, han crescut de forma natural prop d'un miler de nous arbres entre elsi el, especialment de les espècies Populus alba (àlbers) i alguns Fraxinus angustifolia (freixes).