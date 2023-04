Des de càrrecs de la UGT i de CCOO, fins a físics i economistes: alguns dels noms de la llista del PSC a Manresa

Perfils dels candidats

Elha fet públics els noms dels sis candidats que acompanyaranen els primers llocs de la llista electoral que presentarà a lesdel proper mes de maig a la capital del Bages.L'actual secretària general d'UGT a la Unió Territorial Bages i Berguedà,, serà la proposta socialista per a fer-se càrrec d'una nova Regidoria de Relacions Laborals i Creació d'Ocupació, que serà com un dels eixos principals del seu programa, segons ha informat.L'històric militant socialista,, serà un altre dels candidats. Funcionari de carrera jubilat, és la proposta socialista per a la cartera d'Hisenda i Creixement Econòmic., advocada i amb experiència dins el món de la gestió de l'hostaleria manresana de la mà d'una de les principals empreses del sector, fa el pas des del sector privat per fer-se càrrec d'una Regidoria de Foment del Comerç i Hostaleria amb l'objectiu d'impulsar l'activitat comercial i de restauració a Manresa., serà el primer representant sindicalista de CCOO que formarà part d'una candidatura socialista a la ciutat. CCOO és el sindicat majoritari a l'Ajuntament de Manresa, i Expósito és un dels seus màxims representants dins el Comitè de Personal. És l'aposta del PSC per a una Regidoria d'Espai Públic Accessible i manteniment Urbà., Doctor en Ciències Físiques, exdirector de la UPC de Manresa, i exdelegat del Rectorat de la UPC per a la Innovació, també formarà part de la candidatura. El seu extens i qualitatiu bagatge en el món universitari fa que el PSC hagi pensat en ell per a una nova Regidoria d'Innovació i Universitats., Secretari d'Organització de la Joventut Socialista de Catalunya a les Comarques Centrals, i membre de la Comissió Executiva del PSC de Manresa, actualment és estudiant de Ciències Polítiques i de l'Administració a la Universitat Autònoma de Catalunya, i serà l'aposta socialista com a nou Regidor de Joventut i Infància.Elo PSC presenta aquests noms per evidenciar que està "preparada per governar la ciutat des del municipalisme", segons ha assegurat Anjo Valentí, amb una llista que contindrà 13 dones i 15 homes.Sindicalista, és la Secretària General de la UGT Unió Territorial Bages i Berguedà des del 2016 (reelegida el 2020). Prèviament ha estat la responsable de diverses Secretaries del sindicat treballant sempre per la reivindicació i empoderament feminista dins el sindicalisme, i és membre del Patronat de la FUB. Té estudis de Grau de Dret per la Universitat Oberta de Catalunya, i ha cursat l'extensió universitària del Postgrau en Relacions Laborals i Negociació Col·lectiva per la Universitat de Barcelona.Economista i Advocat. Funcionari de carrera jubilat de l'Ajuntament de Manresa, on va exercir càrrecs de responsabilitat a les Àrees d'Hisenda i Pressupostos, Planificació, Promoció Econòmica i Serveis Públics Urbans.Militant històric del PSC des de la seva fundació, procedent del PSC-congrés liderat pel Joan Raventós. Va ser membre de la primera Comissió Executiva Local del partit fruit de la unió del PSC-Congrés, PSC-Reagrupament i la Federació Catalana del PSOE. A les eleccions del 2019 anava al número 7 de la candidatura socialista.Cursats Postgraus d'especialització sobre Hisenda Local i Autonòmica (per la Universitat de Barcelona), Funció Gerencial a les Administracions Públiques-FGAP (per ESADE) i Polítiques públiques de Desenvolupament Econòmic (per la Universitat Politècnica de Catalunya-UPC). Especialitzat en Economia Territorial i Urbana, i en Polítiques de Desenvolupament econòmic Local.Ha estat membre del Consell Assessor d‘Edicions Intercomarcals. Practicant habitual d'esport (tennis i curses de fons), ha estat en dos mandats President del Club Tennis Manresa, membre del consell d'administració del Basquet Manresa.SAD, i en l'actualitat es Patró de Foment del Basquet Fundació Privada.Advocada, llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona el 1997. Membre del Col·legi d'Advocats de Manresa. Graduada en Curs de Direcció d'empreses per ESADE el 2003. Va treballar en el despatx d'Advocats Associats Benjamí Garcia (de 1997 a 2001), i actualemt és la Responsable del Departament jurídic i administratiu i apoderada del grup de Restauració DIESA (des de 2001). I és Membre de la Junta Directiva del Manresa Club Bàsquet Femení des del 2022 (el club es va fundar 2021).Delegat del Comité de personal per CCOO a l'Ajuntament des de 2019. Membre de l'executiva de CCOO del Vallés Occidental i Catalunya Central per la Federació de Serveis a la Ciutadania des de 2022. Es Auxiliar Tècnic d'Equipaments al Servei d'Atenció a les Persones, principalment a la Secció d'Esports de l'Ajuntament de Manresa des del 2008.Doctor en Ciències Físiques. Exdirector de l'escola d'enginyeria de Manresa (UPC) del 2002 al 2008. Delegat del Rector pel Campus de la UPC a Igualada. Delegat del Rectorat de la UPC per a la Innovació des del 2017 al 18. Fou membre del patronat de la FUB, consultor de la Cambra de Comerç de Manresa i dels col·legis d'Enginyers, i membre d'Eurocat. Actualment membre actiu del Casal Cívic i Comunitari Manresa el Castell, i col.laborador de la Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT del Bages.Secretari d'Organització de la Joventut Socialista de Catalunya a les Comarques Centrals i membre de la Comissió Executiva del PSC de Manresa. Es estudiant de Ciències Polítiques i de l'Administració a la Universitat Autònoma de Catalunya.