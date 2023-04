L'Ajuntament de Navàs anuncia la propera compra d'El Mercantil

L'ha anunciat la propera adquisició en propietat de l'edifici conegut com, un immoble modernista datat del 1911 i declarat com aEl Mercantil és un edifici construït el 1911 a càrrec de. Destaca per la seva arquitectura modernista, de maó vist amb filigranes de forja als balcons i elements decoratius. L'edifici, que antigament havia albergat, més recentment fou la seu d'una. Malgrat els diversos usos, ha mantingut el seu aspecte original i és una mostra delcaracterístic de Navàs. L'edifici, situat a la cantonada de la carretera de Berga amb el carrer Pau Casals, ocupa 376 m2, repartits en una planta baixa i un pis.Amb aquesta compra, l'Ajuntament vol continuar apostant per la, que ja es va iniciar amb l'aprovació del catàleg de patrimoni, la rehabilitació de l'antic escorxador, la pallisa de Castelladral, la casa del mestre del Mujal o la rehabilitació del pont de les Galeries de Palà de Torroella.La voluntat de l'Ajuntament és, en primera instància,per evitar-ne la seva degradació, amb l'objectiu d'albergar-hi diferents usos municipals.L'immoble, fins ara propietat d'una entitat bancària, serà adquirit per unde 99.500 euros.