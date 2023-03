Un formatge del Bages, el primer de Catalunya a formar part dels exclusius Grands Buffets de Narbona

Artesanal, ecològic i madurat amb cervesa

Un altre reconeixement per a Formatges Muntanyola

El restaurant, fundat el 1989 per Louis Privat i pel qual cada any hi passen, ha presentat la seva darrera incorporació al. Es tracta del, que elabora, un dels projectes socials impulsat per la. Amb aquest nou fitxatge, l'establiment francès comptarà, per primer cop, amb undintre de la seva oferta formatgera, que ascendeix a les. De fet,Les Grands Buffets ostenta ela la col·lecció de formatges més extensa del món.El Lúpulus és unque s'elabora a lademitjançant un. Utilitzant llet de vaca d'una explotació ramadera amb producció i certificació ecològica, aquest làctic té una, de dos mesos, on els llevats estimulen el desenvolupament dels ferments aportantDei amb un, és un dels primers formatges madurat amb cervesa que es fan a la península,L'entrada del Lúpulus a Les Grands Buffets de Narbona és unaen la trajectòria que està tenint Formatges Muntanyola, elimpulsat per la Fundació Ampans, que ja ha rebut diversosper les varietats Garrotxa, Bufalet i el mateix Lúpulus.La notícia d'aquesta nova incorporació a la carta de Les Grands Buffet s'ha donat a conèixer aquesta mateixa setmana en el marc d'unen el qual hi han pres part diversos(tant catalans com francesos), així com també el fundador i propietari del restaurant, Louis Privat; el director de la Fundació Ampans,, i la responsable de Formatges Muntanyola,Després de visitar les instal·lacions i de fotografiar-se amb el formatge, Espinal ha explicat l'objectiu fonamental de Formatges Muntanyola, un dels projectes d'que dona feina a una dotzena de persones. El director de l'entitat bagenca ha agraït l'aposta de Les Grands Buffets per un formatge "que té al darrere un projecte sociolaboral per a", i ha fet un reconeixement a tot l'equip de la finca Urpina per l'assoliment d'aquest: "Formar part d'aquest aparador amb els millors formatges del món és, sense dubte, una novaper donar a conèixer els nostres productes i les persones que hi ha al darrere", ha celebrat.Per la seva banda, Privat ha destacat la "" del producte amb segell bagenc; un producte, ha ressaltat, "que respon a les exigències de qualitat i excel·lència del restaurant, però també a la seva". En aquest sentit, ha felicitat Ampans pel seu treball al costat de les persones amb