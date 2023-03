Súria presenta el projecte de parc solar fotovoltaic al runam salí vell

Els projectes delaldei d'instal·lacions solars ali a l'han estat presentats aquest dimarts en un acte celebrat al saló de sessions de la Casa de la Vila. La posada en marxa d'aquests projectes generarà una energia d'1.307.000 kWh anuals que abastirà tot, convertint Súria en un municipipel que fa al consum elèctric públic.La presentació dels dos projectes ha anat a càrrec de l'alcalde, del diputat d'Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona,, i del director de sostenibilitat i medi ambient de l'empresa ICL,La posada en marxa dels dos projectes comptarà amb ajuts econòmics de la, que cobriran el 90% de la inversió prevista. Els pressupostos dels projectes de parc solar del runam salí vell i de les instal·lacions solars del Pavelló i de l'escola Francesc Macià són, respectivament, d'1.350.086,32 euros i de 145.187 euros. El funcionament d'aquests projectes fotovoltaics estalviarà unes emissions de 628.667 kCO2.L'alcalde de Súria ha explicat que el projecte del runam salí vell permetrà convertir "un passiu" com el runam salí vell "en un actiu" que, ja que l'estalvi generat augmentarà de forma molt important la. Albert Coberó ha afegit que el projecte del parc solar serài "pot servir d'exemple per a altres actuacions futures".El batlle surienc ha agraït la col·laboració de la Diputació i de l'empresaen el desenvolupament del projecte. També ha destacat la importància del projecte d'instal·lacions solars al Pavelló i a l'escola Francesc Macià per tal que, juntament amb el parc solar, s'assoleixi l'objectiu que Súria "siguia nivell públic al cent per cent".Albert Coberó ha remarcat que en l'actual mandat municipal ja s'han fet passos importants per resoldre "el dèficit d'energies sostenibles que teníem", amb la renovació dels punts de llum de la xarxa d'enllumenat públic amb tecnologiai la instal·lació de plaques solars a l', també amb el suport de la Diputació.El diputat d'Acció Climàtica de la Diputació, Xesco Gomar, ha manifestat que el projecte del parc solar municipal convertirà Súria en "un", convertint l'espai del runam salí vell en una "oportunitat" per generar. El suport als dos projectes forma part del programade la Diputació, que respon als objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides en l'horitzó de l'any 2030.Per la seva banda, el director de sostenibilitat i medi ambient d'ICL, Lluís Fàbrega, ha expressat la satisfacció de l'empresa minera per col·laborar en què "Súria sigui el primer municipi de certa entitat de Catalunya que sigui autosuficient" en consum elèctric públic. Lluís Fàbrega també ha destacat que el projecte del parc solar és un nou exemple de "" que l'empresa vol seguir practicant en el futur.Entre les persones assistents a l'acte de presentació es trobaven membres de la Corporació Municipal, tècnics, empresaris i altres persones interessades.