Endesa es desvincula del projecte de macroparc solar a Castellfollit del Boix

, a través de la seva societat, s'ha desvinculat de l'empresa Xaloc Solar SL que impulsa el projecte de macroparc solar a Castellfollit del Bages que preveu ocupar 94 hectàrees amb plaques fotovoltaiques i un total de gairebé 250 hercàrees d'ocupació pràctica de sol . Segons ha conegut, la filial d'energia verda d'Endesa es va desprendre la setmana passada de les accions que tenia de Xaloc Solar SL a favor de l'enginyera andalusaEl projecte de Xaloc Solar SL aocuparà gairebé el 12% deldel municipi, en finques de quatre propietaris a la. Aquest dimarts a la tarda l'empresa ha estat al poble, a través de la societat subcontractada, per presentar l'que estan obligats a obrir en el marc del Decret Llei 24/2021 d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades de la Generalitat de Catalunya.Però no ho han pogut fer. Una quarantena de veïns del poble convocats per la plataforma, amb l'alcaldeinclòs, han arribat al restaurant, on havia de fer-se la presentació, hi han accedit i han explicat als responsables de la societat que no els volien escoltar i que, per tant,. Mentre l'empresa desmuntava les pantalles i la megafonia, els veïns han estatamb les pancartes desplegades, unes pancartes que insistien en el missatge "Renovables sí, però així no".Perquè més enllà de l'extensió del, els veïns, i també l'Ajuntament, lamenten que tota l'operació "s'ha fet, sense consensuar res i ni tant sols informar", ha explicat l'alcalde als responsables d'obrir l'oferta de participació local. "Han arribat a un acord amb elsi han tramitat la documentació ali a la, però no han estat bons per dir-nos res a la gent del poble", lamentaven.La presentació de l'oferta de participació local és un procés d'obligat compliment abans de l'autorització del projecte, però aquest dimarts l'exposició no s'ha pogut celebrar. Malgrat que la concentració ha estatamb els representants de la societat, serà difícil que puguin organitzar cap altra convocatòria sense que els veïns