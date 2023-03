Un homenatge a Gilbert Bécaud serà l'espectacle central de la 24a Francophonie a Manresa

Homenatge a Gilbert Bécaud amb la presència de la seva filla, Emily Bécaud

Torna El Gran Dictat per a tothom qui tingui coneixements mínims de francès

Et Maintenant, un homenatge al cantautor francès, és l'espectacle que protagonitzarà divendres l'acte central de la 24a edició de la, que un any més converteixen la capital catalana de la francofonia, amb tota una setmana d'activitats dedicades a. La Francophonie és organitzada per l', amb el suport de l'i de l'L'acte central de divendres tornarà a comptar amb la presència d'alts representants de països de parla francesa. Enguany hi ha confirmada l'assistència del cònsol general de França,; el de Bèlgica,; el de Suïssa,; el cònsol honorífic i general de Malàsia,, i l'agregat del Bureau du Québec,. També hi assistiran el director de l'Institut Francès de Barcelona,, i l'agregada de Cooperació Lingüística de l'Ambaixada de França,Els detalls de l'espectacle i de la resta d'actes de la Francophonie han estat divulgats aquest dilluns en roda de premsa per la regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Manresa,; el gerent de Manresana d'Equipaments Escènics,; i la copresidenta de l'Associació de Professors de Francès de Catalunya,L'acte central d'aquest divendres començarà a 1/4 de 8 del vespre, al pati del, amb la inauguració oficial de la Francophonie 2023. La façana del teatre estarà il·luminada amb els colors de la: blanc (que simbolitza igualtat); blau (llibertat), i vermell (fraternitat). Durant l'acte d'inauguració, alumnes del, deli d'llançaran globus dels colors de la Francophonie.Seguidament, a les 8 del vespre, a la sala gran del Kursaal, arrencarà l'espectacle Et Maintenant, presentat prèviament per l'alcalde de Manresa,, i per la coordinadora de la Francophonie, Anna Rotllan. L'espectacle ret homenatge à Gilbert Bécaud, un gegant de la cançó francesa que ha deixat la seva empremta musical arreu del món, a través de cantants com, entre d'altres.Gilbert Bécaud (Toló, 1927 – París, 2001) és un dels més grans compositors del segle XX, té més de 50 anys de carrera musical i més de 650 cançons. Les seves cançons s'han convertit en tot un referent. L'espectacle, dirigit peri interpretat per, tindrà com a convidada especial, filla de Gilbert Bécaud. Les entrades per a l'obra es poden comprar al web del teatre Kursaal Altres actes de la Francophonie són l'exposició que es pot veure fins al 31 de març a l'Espai Plana de l'Om, de 17 a 20 h, Le regard de l'autre, basat en el llibre Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran d'. L'exposició ha estat realitzada per l'alumnat de l'. Dijous 30, a 2/4 d'11 del matí, es farà una visita guiada a l'exposició, a càrrec d'alumnes de batxibac.Enguany, després de l'estrena de l'any passat, la Francophonie de Manresa tornarà a celebrar El Gran Dictat, una activitat lúdica i didàctica alhora, que té un gran pes dins de l'. Tindrà lloc dijous dia 30, a les 5 de la tarda, a l'auditori de la Plana de l'Om. Hi podrà participar tothom qui ho vulgui, que tingui uns mínims coneixements de la llengua francesa, siguin del nivell que siguin. Es tracta d'un dictat lúdic, amb autocorrecció dels mateixos participants, i que inclourà premis i dinamització.Divendres, a 2/4 de 7 de la tarda, abans de l'acte central, representants dels cossos consulars de la Francophonie i la coordinadora de la Francophonie a Manresa, Anna Rotllan, participaran en un debat aon defensaran que Manresa rebi el títol honorífic dea Catalunya. En aquest sentit, l'Ajuntament de Manresa ja ha fet la petició a la Generalitat de Catalunya per rebre aquest reconeixement oficial.