Una classe magistral del físic Xavier Obradors obre les Jornades Lacetània

El físic, un dels científics manresans més reconeguts, ha obert aquest dilluns a la tarda les 37enesamb una conferència sobre el paper dels materials en la lluita contra el. Obradors ha exposat quina és la situació actual pel que fa ai com s'hi ha arribat, demostrant que el principal causant de la carbonitzacio és l'augment del consum energètic experimentat des de mitjans del segle XX.Xavier Obradors ha afirmat que tots consumim molta energia, encara que no en siguem conscients, i ha dit que la solució passa per "fer més amb menys". Obradors s'ha mostrat optimista i ha afirmat que "el segle XX ha generat moltque ens permet afrontar la crisi climàtica", però també ha dit que "cal revisar el nostre model de vida i. Si no, no ens en sortirem".Obradors, que és director de l', ha parlat de la importància delsper minimitzar l'ús de recursos. També ha fet referència a tecnologies com la, lao l', i ha posat els llums LED com a exemple d'èxit d'un material que ha aconseguit un gran estalvi energètic.Abans de la conferència, han inaugurat les Jornades Lacetània la gerent de la, que ha destacat la trajectòria i l'alt nivell dels ponents que visitaran l'durant la setmana; la inspectora dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central,, que ha parlat de com elses treballen en tots els nivells educatius, i l'alcalde de Manresa,, que ha fet referència als projectes impulsats des de l'Ajuntament per afavorir la transició energètica, com elso el suport a laLes Jornades Lacetània tenen lloc fins el divendres 31 amb unaal voltant del tema de l'energia neta i assequible. La d'enguany és la 37a edició de les jornades.