El Bages tindrà un Mapa del transport públic similar al de Barcelona i àrea metropolitana

El ple delha aprovat aquest dilluns una moció per a crear un, aprofitant que s'està elaborant l'estudi del Transport Interurbà a la comarca. Aquest recurs servirà per "facilitar a tota la població dels municipis del Bages una informació actualitzada, atractiva, multicanal i que integri els diferents modes de transport públic", tal com ha argumentat la, que ha encapçalat la proposta.En aquest sentit, s'elaborarà un mapa actualitzat semblant a la informació de quètant a lescom en altres espais d'informació municipal, i que es distribuirà a tots els Ajuntaments i plataformes perquè arribi a la ciutadania.Des de la CUP, la regidora per Manresa,, assegura que apostar pel transport públic comarcal "és essencial per fomentar unaper a tothom" i que el Consell Comarcal "és l'encarregat de tirar endavant polítiques queactual al Bages, també donant-lo a conèixer i facilitant-ne l'accés a la ciutadania".L'objectiu de la moció és el dea la comarca i descongestionar el trànsit tant a l'interior decom a les seves vies principals d'accés. I és que actualment, més de la meitat de vehicles que circulen per la capital de la comarca tenen origen en altres municipis. Per tant, Alegre assegura que "una millor xarxa de transport públic comarcal contribuiria a disminuir la circulació de vehicles privats en aquestes vies".