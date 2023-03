Projecten un macroparc solar que ocuparà el 12% de la superfície agrícola de Castellfollit del Boix

Castellfollit es mobilitza

, empresa 100% participada per, preveu unde 43,77 MW de potència que ocuparà gairebé 100 hectàrees en una superfície utilitzada de 250 hectàrees al terme municipal de, que suposa pràcticament. Les plaques s'instal·larien en els terrenys de quatre propietaris diferents a lafins a Can Servitja.Aquest dimarts, en el marc del Decret Llei 24/2021 d'acceleració del desplegament de lesdistribuïdes i participades de la Generalitat de Catalunya, la subcontractadafarà difusió de l'en el projecte en un acte a les 4 de la tarda al restaurant, a l'entrada del municipi. Hi havia hagut una primera convocatòria la setmana passada però es va ajornar."Ho fan perquè estan, ja que fins araen tot el procediment, sense informar ni al poble ni a l'Ajuntament", explica el membre de la plataforma Salvem Castellfollit. Els consta que fa dos anys van tenir unaamb el consistori, però des de llavors no han tingut cap més comunicació directa de l'empresa que pretén construir el parc solar.L'empresa està actualment tramitant l'del projecte davant la. En un primer període d'al·legacions es va advertir que el projecteamb les que no havia arribat a un acord i que no respectava l'espai del(segle VII). A més, fa un any l'Ajuntament va presentar unacontra el projecte que no ha estat resolta."Als propietaris de les finques elsper hectàrea, sis vegades més del que treuen llogant el sòl per a l'", exposa Casals. Si a això "hi afegim que els propietaris de les finques les van rebre per herència, però no les exploten directament sinó que lesde la zona, els números són clars", es lamenta. "A banda de l', aquest model de desenvolupament afavoreix eli potencia lanatural i, per tant, el", hi afegeix.El projecte, que també entra en menor mesura en els termes d', a l', coincideix amb un projecte de plaques solars paral·lel -"d'una altra empresa", aclareix- al terme d'Òdena, que ést, "salvat per una diferència de nivell, per un barranc, però que si es veuen".Davant de la xerrada "per buscaral poble" que tindrà lloc a Ca l'Andorrà aquest dimarts a les 4 de la tarda, la plataformaconvoca unaseguida per una"per deixar ben clar que no volem les plaques al municipi". "No estem en contra de les energies renovables, i entenem que s'han de posar en alguna part, però sí que rebutgem aquestsque només estan orientats a l'obtenció dei que no tenen en compte al poble per a res", aclareix Casals.La plataforma Salvem Castellfollit fa una crida a la població i a les plataformes del territori perquèd'aquest dimarts. "El projecte supera Castellfollit i té influència ali a, i a tot el territori perquè suposa un precedent d'molt perillós", avisa.