El Manresa femení derrota el TGN Bàsquet i es classifica per a la Final a 4 (58-48)

Més bàsquet

Els'ha imposat aquest dissabte al, 58-48, i ha aconseguit la classificació matemàtica per a laque donarà accés a la fase d'ascens a la. La jornada avançada que va disputar elcontra elel 10 de març i que va perdre assegura a les manresanes ser entre les quatre primeres classificades a laEl partit entre manresanes i tarragonines ha estat molt més complicat que elsdel marcador final. De fet, aquesta ha estat laque han tingut les roses en tot el partit. El duel ha començat molt bé per a les locals que acabaven el primer quart nou punts per sobre, 20-11.Al segon quart, però,i, tot i que no s'han posat en cap moment per davant en el marcador, han arribat al descans només un punt per sota, 35-34. El tercer quart ha estat unper part dels dos equips, que han tancat un escarransit parcial de 7-6, i ho deixaven tot per decidir a l'últim període.Aquí, però, les manresanes han sabut treure lai després que les tarragonines arribessin a empatar a 46, les roses han clavat l'amb un parcial de 12-2 que ha deixat el definitiu 58-48 en el marcador final.ha estat la màxima anotadora manresana amb 19 punts. El Manresa CBF jugarà el proper diumenge a partir de les 7 de la tarda a la pista del Joventut les Corts.