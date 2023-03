Inscripcions obertes fins a l'11 d'abril per participar en la Fira de l'Ascensió 2023

Ja ha començat el període d'inscripcions per participar en lade Manresa 2023. Les persones interessades a participar-hi tenen fins a l'11 d'abril per fer-ho. Una de les novetats d'enguany és que la(UBIC) serà l'organitzadora de les activitats de dinamització i la gestió de les parades de venda no sedentària ubicades al Passeig els dies 26, 27 i 28 de maig.Per inscripcions cal enviar un correu electrònic a ubicmanresa@ubicmanresa.com . Es pot trobar més informació a la seva pàgina web Altrament, l'organització i gestió de les atraccions de fira i les parades alimentàries situades alcontinuarà anant a càrrec de l'. Aquestes atraccions de fira i parades s'instal·laran els caps de setmana del 19, 20 i 21 de maig i el 26, 27 i 28 de maig.Les inscripcions per a les atraccions de fira es poden fer telemàticament a través d' aquest enllaç