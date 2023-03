El Govern destina 40 milions d'euros a substituir cobertes d'amiant per plaques solars en empreses

El Govern destinarà 40 milions d'euros al programaper subvencionar la substitució deal teixit productiu del país per, i 10 milions més que aniran destinats a l'eliminació d'estructures d'amiant a edificis de, comunitats institucions i edificacions no empresarials.El programa ha estat presentat aquest divendres pel president de la Generalitat,, i la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,, a l'explotació ramadera del, que encara manté cobertes amb uralita a alguna de les seves porqueres. Entre altres càrrecs, han estat acompanyats pel director de l'Agència de Residus de Catalunya,"Passem d'un material contaminant perjudicial per a la salut a unes teulades que generaran energia de forma", ha destacat Aragonès. "Per tant -ha continuat- parlem de salut en majúscules: salut per a les persones i salut per al medi ambient". En paral·lel, la Generalitat treballa en l'elaboració d'un, "sobretot de cobertes perquè es treballa amb imatges aèries de l'", per aconseguir l'objectiu de declarar Catalunya lliure d'amiant el"Amb la instal·lació de plaques aconseguirem tres objectius: afavorir la, abaratir el preu de l'energia i, de retruc, al baixar la demanda, fer que baixi el preu de l'energia convencional", ha apuntat Jordà. La consellera també ha aclarit que amb aquests 50 milions totals "no eliminarem tot l'amiant del país" i, per tant, "en els següents pressupostos".El programa parteix de la "prova pilot" que es va portar a terme "amb èxit" després de lesque van malmetre moltes cobertes. "El bon resultat que vàrem obtenir ens ha fet desenvolupar aquest programa", ha explicat Aragonès. El president també ha explicat que, a banda d'aquesta aposta, el Govern destina 4,5 milions d'euros més a eliminar l'amiant a, que és l'únic municipi de Catalunya que té la totalitat dels seus edificis afectats.La Generalitat subvencionarà el 100% de lai de la instal·lació de les plaques solars en un concurs que s'obrirà a primers d'abril i que serà per unaque premiarà el, segons ha explicat Peraire. El calendari amb què treballa el departament és que després dels tres mesos per optar a les subvencions, tornant d'estiu esi els resultats es publicaran abans d'acabar l'any perquè es puguin iniciar les obres. Les subvencions del programa, mentre que les que van destinades a edificacions no empresarials, tenen un màxim de 30.000 euros.Tot i que no se sap la xifra d'explotacions que s'hi podran acollir, es calcula que els diners permetran retirar més dede teulades.