Més de 200 alumnes de batxillerat i CFGS participen en el segon concurs de simulació de negocis d'UManresa

Més estudiants i centres que el curs passat

Un total de 223 estudiants de(CFGS) i decompeteixen aquest curs en la segona edició del concursde. La competició s'ha iniciat aquest mes de març a les aules de cada centre i culminarà el proper 19 d'abril amb la final, que es disputarà en el marc de. El concurs consolida el lideratge d'UManresa en l'ús de la simulació de negocis i la presa de decisions a partir del debat. UManresa és pionera en l'ús de la simulació com a metodologia docent en tots els. La celebració del concurs és possible gràcies a l'aposta de dues empreses del territori que patrocinen l'activitat:Tot l'estudiantat que pren part en aquesta competició ha d'anar superant proves de desenvolupament i resolentutilitzant el software de simulació de negocisde CompanyGame. Per afrontar i resoldre aquests reptes, els docents han rebut una formació específica sobre l'ús d'aquesta metodologia com a eina d'aprenentatge. La plataforma virtual CompanyGame permet treballar habilitats i coneixements relacionats amb el desenvolupament de negocis i empreses a través del joc.Aquesta és la segona vegada que UManresa convoca el concurs de simulació de negocis CompanyGame. La primera edició, que també va celebrar la final en el marc de Tribuna Jove, va aplegar 41 equips, de 7 centres i hi van prendre part 140 persones. L'equip guanyador va ser Cloudmay, de l'El nombre de participants en aquesta segona edició demostra l'que té aquesta activitat formativa entre els centres i els joves de batxillerat i de CFGS. Enguany, el número d'equips ha augmentat fins als 58, el de centres fins als 10 i el de participants fins als 223.La final del concurs coincidirà amb Tribuna Jove, una activitat organitzada pels estudis d'Empresa d'UManresa que pretén reunir en unaa estudiants de batxillerat i de cicles formatius de grau superior.