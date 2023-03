El Baxi Manresa perd contra el Rytas però serà als quarts de final de la BCL (96‑95)

Eljugarà per segon any consecutiu els quarts de final de la(BCL) tot i perdre davant elen un partit que ha mostrat la grandesa que té un esport com el. Després d'una primera part que convidava a pensar que els bagencs no tindrien massa problemes per classificar-se, a la segona part la situació ha fet un gir de cent-vuitanta graus. Els lituans, fins i tot,. L'equip manresà s'ha recuperat.han estat els màxims anotadors de l'equip. Però als darrers minuts, les bones accions deha reconduït la situació. El rival de l'equip bagenc sortirà entrei el vencedor de l'en el sorteig que es farà aquest divendres. El Baxi Manresa afrontarà l'eliminatòria amb el factor pista en contra.El cinc inicial del Baxi Manresa l'han format Dani Pérez,, Jerrick Harding,i Devin Robinson. Per part del Rytas Vilnius han sortit Marcus Foster, Elvar Fridiksson, Gytis Radzevicius, Gytis Masiulis i Evaldas Kairys. Una imponent esmaixada de Kairys no ha espantat els bagencs. Harding volia mantenir l'índex anotador que va mostrar contra eli ha anotat dos triples seguits. Entremig, Robinson ha anotat dos tirs lliures (2-8, minut 3). Un triple posterior de Guillem Jou no ha servit per consolidar l'avantatge del Baxi Manresa. Les rotacions al joc interior manresà han estat aprofitades pel Rytas Vilnius per acostar-se al marcador. Cistelles fàcils dels locals han situat el 12-13 al marcador (minut 5). Tampoc ha servit per obrir distàncies un triple anotat per Pérez. Les personals comeses eren un cop més el principal aspecte negatiu per als de. La diferència en tirs lliures forçats ha permès que els bàltics capgiressin el marcador al final dels primers deu minuts (23-22).El marcador s'ha mantingut igualat força estona i aquest context afavoria el Baxi Manresa. El primer moment crític ha arribat quan el Rytas Vilnius ha aconseguit quatre punts al seu favor després de sumar. Harding ha refredat l'ambient també des de la línia de tres. Robinson completava un 0-5 per posar novament l'equip manresà per davant (32-33, minut 14). Era una gran notícia ja que tots els embats que plantejaven els locals eren contestats pel Baxi Manresa. Com també eren una bona notícia les personals que al segon quart s'han girat com un mitjó. Els manresans assimilaven millor la situació i. Al descans, 44-52 per afrontar la segona part amb optimisme.El Rytas Vilnius ha sortit amb decisió després del pas pels vestidors. En menys de tres minuts els locals han aconseguit igualar a 56. Robinson era l'únic jugador del Baxi Manresa que trobava l'anella. Harding li ha agafat el relleu en uns moment en què Foster també mostrava la seva capacitat anotadora. L'aportació dels dos nord-americans servia perquè els bagencs es mantinguessin(63-66, minut 25). Un parcial de 6-0 ha significat el segon moment complicat del vespre. El Rytas Vilnius es tornava a avançar i Pedro Martínez ha demanat. La dinàmica, però, havia canviat de cantó i per primer cop elveia possible la classificació. Dos cops de dits detrencaven un parcial de 13-0. El 74-70 deixava la classificació per als quarts de final pendent dels darrers deu minuts de partit.Cinc punts seguits en un minut per part dels lituans igualaven molt la classificació de grup. Martínez tornava a demanat minut. El seu equipi perdia bones oportunitats. A manca de cinc minuts, els locals es posaven per primer cop amb una renda que els era suficient (86-72, minut 35). Al Baxi Manresa, li costava molt trobar bones accions de cara a cistella. Unasobre Pérez ha estat força ben aprofitada. El base només ha anotat un tir lliure. Però després ha assistit aperquè el polonès sumés dos punts que valien molt. El jugador de l'Hospitalet ha completat tres accions positives de forma consecutiva des de la línia de tres (91-84, minut 38). I encara n'ha afegit una quarta al forçar personal a Margiris Normandas.. En poca estona, l'escenari havia canviat radicalment. No suficient per guanyar el partit però sí per ser als quarts de final de la. El Baxi Manresa ha tingut l'opció d'un darrer llançament per forçar la pròrroga. No ha intentat el triple ja que jugar cinc minuts més hauria donat una altra opció al seu rival. 96-95 en unaque no impedeix situar-se com un dels vuit millors equips de la competició.Incidències: Manuel Mazzoni (Itàlia), Yohan Rosso (França) i Boris Krejic (Eslovènia) han xiulat el partit. Musa Sagnia ha estat el jugador descartat per part del Baxi Manresa.