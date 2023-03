El Bages recupera el Cicle Formatiu de Grau Superior de Química

Itinerari formatiu complet

Assemblea a Sant Vicenç de Castellet

Elcelebra que el territori recuperi el, en concret a l'dea partir del curs vinent. L'Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural del Consell Comarcal de Bages valora positivament que elhagi atès el clam del territori en una petició feta en el marc de la, de lai delsi que es va presentar públicament l'octubre de 2021 a través de l'estudi Les necessitats formatives del sector químic al Bages.El document, fruit del treball conjunt del Consell Comarcal del Bages, dei del professorat de la, demanava una millora específica dels estudis de química que el nou cicle formatiu de grau superior corregirà a partir de setembre. La consellera de l'Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural del Comarcal del Consell Comarcal de Bages,, explica que "esen un sector que continua creixent, que crea ocupació de qualitat i té un alt grau d'inserció laboral. Des del curs 2021-2022, la comarca únicament ha ofert el, una oferta clarament insuficient per a les empreses". Fabregat afegeix que "ara tindrem més oportunitats de retenir el talent i les empreses podran disposar de professionals més qualificats i evitar perdre competitivitat".Per la seva part, l'alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet,, apunta que "per a Sant Vicenç de Castellet i tot el Bages Sud suposa consolidar una oferta de formació professional de qualitat i que respon també a la petició i insistència dels ajuntaments de tot aquest entorn, que hem donat suport absolut a que el grau superior es fes a l'INS Castellet on ja es cursa el grau mitjà".La programació de la nova oferta d'estudis de química permetrà posar fi a una situació insòlita a la comarca. Fins ara, el Bages era l'única comarca que tenia grau mitjà de química, però no tenia continuïtat amb un grau superior, fet que també dificultava continuar els estudis d'a la UPC Manresa, la universitat de referència en aquests estudis.A més, també es donava la situació insòlita que el Bages era l'única comarca ambque no tenia un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família dins el seu àmbit territorial. L'itinerari formatiu serà complet al Bages a partir de setembre des dels estudis de formació professional de grau mitjà fins al doctorat.La properade la Taula de la Formació del Bages tindrà lloc a l'Institut Castellet de Sant Vicenç de Castellet el pròxim 27 de març per valorar la programació del nou cicle formatiu de grau superior, fer balanç a la feina feta durant els darrers mesos i donar a conèixer les properes actuacions.