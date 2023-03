Els Premis Cambra 2023 reivindiquen una nova cultura empresarial

Els Premis Cambra

Elshan servit per reivindicar unai reconèixer les empreses del territori que ja la practiquen. Una cultura basada en valors com la sostenibilitat, la cooperació, la proximitat i la tradició. En aquesta edició, les empreses guardonades han estat(premi Internacionalització),(premi Indústria),(totes tres per al premi Comerç, Serveis i Turisme),(premi Urbanisme i Territori) i la Comunitat Energètica Empresarial(premi Especial).El popular actorva fer de mestre de cerimònies d'una gala que va omplir la platea deldede persones vinculades al teixit empresarial de la comarca. En la primera part de l'acte, els guardonats van pujar a l'escenari per recollir el seu premi de mans de la presidenta de la, i l'alcalde de Manresa,. En la segona part de l'acte va ser tot el públic de la sala el que va pujar a l'escenari, amb Masferrer movent-se per la platea per interactuar amb els espectadors.La presidenta de la Cambra, Sílvia Gratacòs, va dir en el seu parlament que "les empreses que avui premiem són un bon exemple de les". Un territori que encara té, sobretot en matèria d'infraestructures, i això fa que "tingui". Gratacòs va demanar que Manresa exerceixi de capital i va valorar positivament el projecte del polígon del Pont Nou , que permetrà que la ciutat guanyi superfície industrial.L'alcalde Marc Aloy es va referir també al polígon del Pont Nou i al projecte de la, del qual va dir que "oferirà la formació que necessiten les empreses del territori" i va donar l'enhorabona a totes les empreses premiades, "que fan créixer la ciutat i el país"., president de l'i de la Comunitat Energètica Empresarial Manresa Il·lumina, va intervenir en nom dels guardonats reivindicant que els Premis Cambra "han de servir per visualitzar una nova cultura empresarial que doni resposta als reptes actuals". Va afirmar que les empreses premiades han sabut adaptar-se a una nova realitat marcada i que la sostenibilitat passa per la cooperació i la col·laboració.La d'enguany ha estat l'onzena edició dels Premis Cambra, que van néixer l'any 200 com a hereus dels, que es van concedir entre els anys 1991 i 1999, reconeixent l'activitat de les empreses en l'àmbit de la internacionalització. Es tracta d'uns guardons que tenen per objectiu reconèixer l'activitat empresarial duta a terme per les empreses, persones o institucions de tot el teixit econòmic de la demarcació de la Cambra de Comerç de Manresa que contribueixen a la millora de la competivitat del país a través de la internacionalització, la dinamització del comerç pròxim al ciutadà, la innovació, l'originalitat, la qualitat i el disseny, l'ús empresarial de les noves tecnologies, l'adopció de processos productius respectuosos amb el medi ambient, el dinamisme en general, etc. Es pretén que aquests premis serveixin d'estímul per a les empreses i ajudin a potenciar l'esperit i l'autoestima de l'empresariat del Bages.