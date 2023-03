«El camí de l'Adnan», capítol V: L'arribada a Manresa, el Kilimanjaro i el somni dels Jocs Olímpics

Capítols anteriors...

L'arribada a Manresa

La retrobada quatre anys després

El Kilimanjaro

Adnan Almousa Alfermli durant l'ascensió al Kilimanjaro l'estiu del 2022 Foto: Arwa Damon (Inara)

L'objectiu més ambiciós

Després dels sis mesos d'espera a Holanda, aquellsa Madrid abans no els diguessin que sí, que, se'ls van fer curts i tot. Els oferien quedar-se a viure a la capital espanyola o bé a. L'Adnan, però, preferia donar una altra oportunitat a Barcelona: allà ja hi havia estat i hi teniaque potser els podrien ajudar a integrar-se. Però sabia que aquest argument no el podia al·legar, al davant delsespanyols, perquè aleshores el conseller Romeva ja era a lai si deia que el coneixia, potser es posaria (i el posaria) en"Per què Barcelona?", li van repetir. De cop, es va. Havia llegit que hi havia una clínica que tractava persones amb discapacitats físiques i lesions medul·lars. La. Va respondre'ls que tenia molt bones referències d'aquell centre i que li agradaria ser tractat allà.No van caler més arguments per convèncer-los. Una setmana més tard els enviaven a. El primer que va pensar l'Adnan era que més que una ciutat, allò semblava una, amb la mà deque hi havia.Van viure a lade lagairebé. La seva missió principal era, però hi havia molt poques opcions que s'adaptessin a una persona amb cadira de rodes. El seu pare, mentrestant, anava acceptantper poder tenir una mica de calaix ia la família mentre aquesta no anés cap allà, i allò no passaria fins que el Khaled i l'Adnan obtinguessin ela la ciutat; un permís que no van atorgar-los fins alAquella tarda d'agost (ara ja som al 2021) a l', l'Adnan no l'oblidarà mai. Feiaque no veia la mare i les germanes. L'abraçada que es van fer quan es vanva ser llarguíssima i no exempta de llàgrimes d'. Que grans que s'havien fet, les nenes! La més petita tenia 4 anys, quan ell va marxar, i ara ja era una noieta de 8 que no tenia res a veure a com la recordava.Tot i l'emotivitat de la reunió familiar, a l'Adnan se li va fer dur que les dues germanes grans, d'aleshores 21 i 22 anys, s'haguessin quedat al Líban: totes dues, i, en conseqüència, era millor que no abandonessin el país.És igual on sigui i amb qui: l'Adnan necessita. Ja no només per un tema de(com més en forma està, menys dolor sent i més independència i llibertat té per fer la seva) i(la sensació de plenitud i alliberament que sent és indescriptible), sinó també per una qüestió decap a aquelles persones que el van ajudaron es trobava, i per laque sent que té en tant que. Ell és conscient que el seu testimoni potatrapats enaparentment. I vol donar exemple; fer arribar el missatge que amb voluntat,És per això que quan l'el van trucar des de la Fundació Inara per proposar-li participar en el projecte(Cims per somriures) perper ajudar infants i joves damnificats per conflictes bèl·lics (com ell), no va dubtar ni un segon en acceptar. "Què hauré de fer?"; "". Com? Però si anava en cadira de rodes! "No pateixis: hi haurà un equip d'experts que et carregarà. Tu centra't en estar fort físicament per aguantar els. De la resta ens n'encarreguem nosaltres".Ja entrenava cada dia, així que la seva rutina no va canviar gaire; només en el, que va intensificar força.Van començar la travessia el. A banda d'ell, hi havia tres noies més supervivents de la guerra (de Síria, d'Ucraïna i de l'Afganistan) que coronarien el cim de la. Després de sis dies intensos i molt durs, l'Adnan va plantar-se dalt del Kilimanjaro fent onejar lade tres estrelles. Un cop més, tornava a demostrar queHa corregut les maratons de Barcelona del 2017, del 2019, del 2020 i del 2021. En la darrera edició va aturar el cronòmetre en, una reducció d'una hora justa respecte el temps que havia fet l'any anterior. El secret? Entrenament,. I tenirper assolir. "Jo no espero que el futur em sorprengui; el creo jo a cada moment".Amb aquest lema per bandera i després d'haver experimentat "la llibertat que se sent conduint una" (fins fa nou mesos només havia portat cadira de rodes), l'Adnan va posar-se a mirar preus:, inabastables per a l'economia familiar. Va seguir recercant per l'infinit univers d'internet fins que va topar amb, una associació sense ànim de lucre amb seu a Terrassa que promociona l'per a persones amb discapacitat a través d'activitats, lloguer de material i assessorament personalitzat. Des d'allà li vanuna handbike que és la que fa nou mesos que utilitza per entrenar.Per a aquest jove sirià, però, això només ha començat. Ara té unencara més gran que, si d'ell depengués, ja estaria encarrilat per fer-se realitat: participar als. Quins? Els que es disputaran a París el proper 2024 els veu una mica justos, bàsicament perquè necessitaria tenir unai entrenar a cor què vols. De moment encara no la té, però fa un parell de mesos qued'entitats i empreses perquè li facin d'. Fins ara, tot han estat reunions; molt interès però cap concreció per part de ningú.Mentrestant, però, l'Adnan segueixque el portarà, n'està segur, a prendre part de l'esdeveniment esportiu internacional més important del món. Sense anar més lluny, la sevaper als propers mesos ja està ben plena dea disputar: l'; la; el; la, i la. "El món no pararà per a tu; per tant, segueix i no t'aturis".