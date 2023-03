La segona campanya «Colze a colze» de Sant Joan incideix en el manteniment dels espais públics

El passat mes de gener arrencava la iniciativa promoguda perde proposar alsdel municipi "unitat i certa sintonia" en aquells aspectes rellevants de cara a lesdel proper mes de maig.Sota el lema Colze a colze, l'van fer un primer díptic informatiu, que va ser posat a les bústies de totes les cases, sobre neteja, posant de manifest els aspectes que "suspenien" de la gestió del govern actual d', i fent propostes en aquest sentit.Aquest dissabte, la campanya ha tornat a sortir al centre del poble amb un nou díptic informatiu i un carpa per parlar de l'del poble. Aquesta vegada amb el títol de Per augmentar i garantir els treballs de manteniment i millora del municipi es van instal·lar al carrer Major unsde localitzacions de tot el casc urbà de Sant Joan de Vilatorrada amb exemples de "dels espais públics".Amb aquestes imatges no sols es denunciava el "mal estat de la via pública", sinó que esde l'estat de parcs, jardins i carrers de la vila, al mateix temps que feien propostes de millora amb unes etiquetes que es penjaven en un altre plafó. Els que passaven per la carpa podien parlar amb els candidats a l'alcaldia dels dos partits:per part d'ERC iper Junts.ERC i Junts a Sant Joan de Vilatorrada es queixen "d'aquesta manca de manteniment" i per això en aquest díptic proposen una sèrie d'com un Pla integral d'actuació dels parcs infantils, actuacions urgents en voreres i asfaltatge, un Pla de conservació i millora dels jardins i places públiques, l'augment de la brigada i dels efectius de jardineria i la millora dels accessos a les escoles.