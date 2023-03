Ampans viurà la primera vaga de treballadors en els seus més de 50 anys d'història

Treballadors de lad'van decidir en assemblea convocar unaa partir del pròxim dijous 23 de març. La convocatòria de vaga ha estat gestionada per. Aquesta serà laque viurà l'entitat de suport a persones amb discapacitat en els seusTot i que el sindicat ha anunciat que el mateix dijous farà públiques les seves, tant laborals com de millora d'atenció als usuaris, que han provocat la convocatòria de vaga, ara fa tres mesos denunciava haver patit "una vulneració del dret fonamental a la" per part de l'empresa que, segons asseguraven, les havia"durant una reunió general" i les havia "amenaçat ambde totes aquelles treballadores que hagin reaccionat als posts de".Persones afiliades a Acció Sindical del Bages van constituir unael 26 de juliol de l'any passat. Des de llavors, asseguren "havera l'empresa en diverses ocasions", que ha estat "negat, ignorant per complet la secció i".A banda de la vaga indefinida, el sindicat i els treballadors també convocaran unael proper 30 de març.