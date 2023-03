Pirinaica i Igualada empaten en un partit sense història (0-0)

han empatat a zero aquest diumenge alen un partit jugat a l'ample del camp i en què gairebé no s'ha viscut cap oporunitat a les àrees. El partit, però, ha servit als manresans perdavant un equip que portava quatre jornades sense perdre i per guanyar l'average particular davant els igualadins.Amb l'empat, el FC Pirinaica s'afiança en una posició còmoda a lade la classificació, però, amb el seu rival d'aquesta jornada un punt per darrere, i a tres punts de l'La propera jornada, la Pirinaica tornarà a jugar a la Mion, en aquesta ocasió contra la. Com és habitual, el partit es disputarà diumenge a les 12 del migdia.