El CE Manresa suma a Alzira el seu quart empat consecutiu (1‑1)

Elha aconseguit sumar un nou punt per quart partit consecutiu, tot i que en aquesta ocasió sí que s'han vist gols a. L'1-1 amb el que s'ha arribat al final del partit és un bon resultat per als manresans, però deixa la sensació que hauria pogut ser millor, sobretot perquè els homes dehan jugat més de mitja hora en superioritat després de la vermella directa que ha vistal minut 57 per una entrada per darrere aquan encarava sol el porter.El partit ha començat molt igualat tot i que els locals han disposat de la primera ocasió, al minut 6. Poc a poc, el CE Manresa s'ha anat fenti el joc s'ha desenvolupat majoritàriament al. Tot i així, passada la mitja hora, han estat els de laels que han marcat el seu gol, obra d'. Tot i el gol, el joc no ha canviat de dinàmica i abans d'arribar a la mitja part, Noah avisava amb un xut que parava el porter.Tornant del descans,ha concretat l'avís anterior marcant el gol de l'empat. Era el minut 47, i el davanter manresà rebia la pilota deamb el cap, després d'una centrada dedes de l'esquerra, i la clavava a la xarxa. Amb aquest gol, Noah empata com a. Les coses encara es posaven més de cara per als visitants després de l'expulsió de Serra., al minut 70, xutava al pal des de la frontal de l'àrea. Noah, de nou, al 85, ha tingut una ocasió clara de gol, però s'ha arribat al final del partit amb elLes victòries de l'contra eli de l'contra el, totes dues per 1-0, compacten el segon grup d'equips a la classificació, amb el CE Manresa empatat amb quatre equips més, i el Formentera, en plaça de promoció, a un punt. La propera jornada, el CE Manresa rebrà al, precisament, un d'aquests equips, l'històric