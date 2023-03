El CN Manresa Fibracat guanya al GEiEG i manté la lluita pel subcampionat (8-14)

Gairebé sense temps per recuperar-se del partit contra l'AE Santa Eulàlia de divendres , elha tornat a jugar aquest dissabte, a la piscina delde Girona, i ha encadenat la segona victòria en 24 hores, 8-14, que l'afiança en la lluita per la segona posició de la taula.Les del CN Manresa Fibracat van sortir decidides a superar un rival que les va sorprendre en el partit d'anada a Manresa . El primer quart ja ha estat per les de. Amb gols dehan completat els vuit minuts inicials amb avantatge 1-3.Similar ha estat el segon període, que ha finalitzat 2-4, amb dos gols de Piqué, completats per Quirante i, que permetien arribar a l'equador del partit amb un clar avantatge de 3-7.Després del canvi de camp, les de López no han afluixat i amb un parcial de 1-4, han sentenciat el partit. Els gols bagencs han estat obra de, Gonzalez, dos, i Peirón.Amb tot decidit, el darrer quart ha estat el més golejador per part de les locals, però sense que les de laels permetessin apuntar-se el parcial, amb gols de les manresanes anotats per Quirante, dos, i Gonzàlez,El resultat permet a les bagenques continuar en el tercer lloc de la classificació a dos triomfs del, segon classificat en aquets moment.