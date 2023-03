Les obres de soterrament de la línia dels FGC a Manresa començaran en un any i mig

Dues noves estacions: a la Parada - Dolors i a l'entorn del Parc de l'Agulla

Altres actuacions en l'àmbit del Bages

El conseller de Territori,, ha anunciat aquest dijous la licitació del projecte constructiu per a l'de la línia dels(FGC) a, des de l'estació Manresa Alta fins a la plaça Espanya on hi haurà una estació subterrània. En paral·lel, també s'ha adjudicat la redacció de l'estudi informatiu i el projecte constructiu de les, en el ramal de, per convertir el tren en "un metro de ciutat i comarcal", segons ha afirmat l'alcadeFa més de dues dècades que, a la capital del Bages, es parla de les millores ferroviàries que ara es posen en marxa i que, segons el conseller de Territori, Juli Fernàndez, han dedels veïns de la ciutat i part de la comarca.Els projectes constructius que han sortit a licitació definiran tècnicament les actuacions necessàries per a la integració urbana i l'ampliació de ladins de Manresa. Es tracta de dues licitacions per a la redacció delsd'obra civil, via, catenària i integració urbana; i l'altre d'arquitectura i instal·lacions ferroviàries i no ferroviàries. L'import global és de 593.950 euros i el termini màxim de redacció, de deu mesos.Per a aquesta actuació, l'ja aprovat contempla el soterrament de la línia des de l'estació de, l'enderroc de l'actual, l'allargament de la via i la construcció d'unasota el passeig Pere III, a l'altura de la plaça Espanya, més a prop del centre de la ciutat.Així, a partir de l'estació de Manresa Alta, la nova rasant dissenyada per al pas del ferrocarril, fet que millorarà la permeabilitat de la(carrers de la Sèquia i de Camps i Fabrés) i el. Pel que fa al nou traçat que es generarà a partir de Manresa Baixador, es preveu un gir cap a l'esquerra per creuar per sota de la zona esportiva de l'fins arribar a la nova estació, que disposarà de dues vies.L'espai que quedarà alliberat amb l'enderroc de l'de Manresa Baixador s'urbanitzarà, així com tota la superfície del. Això permetrà obrir un nou vial que donarà continuïtat alfins a laPel que fa al perllongament de la línia Llobregat-Anoia cap a la zona del Parc de l'Agulla, l'estudi informatiu que ara s'ha adjudicat contempla la, situades a la zona dels Dolors del barri de la Parada i al mateix entorn del parc. Per a cada estació, que haurà d'estar adaptada per a persones amb, s'avaluaran, com a mínim, dues alternatives.També s'inclouran la definició i valoració al nivell corresponent de les diferents alternatives de l'obra d'infraestructura,i totes les instal·lacions associades a les noves estacions, incloent-hi totes les reposicions de serveis afectats, urbanització, jardineria de superfície,de les noves estacions, desviaments provisionals de trànsit i altres afectacions possibles durant l'execució de les obres.Aquestes són dues de les actuacions del Govern previstes en l'àmbit del, juntament amb el projecte de creació d'una, que actualment es troba en tràmit de redacció de l'estudi de factibilitat. La nova línia, amb una longitud aproximada d'uns 38 km, estaria formada pels següents trams: sistema urbà