El programa Connectem de Càritas Manresa ajuda a persones a superar la «bretxa digital»

ha iniciat aquesta setmana el programaper ajudar a persones a resoldre lai ajudar a donar oportunitats per al. Els professors de la formació són els informàtics, originari de Síria, i, que ve de l'Argentina.Jamal i Ovejero van començar com a voluntaris de l'entitatque van aportar diferents particulars i empreses per poder crear l', i després han preparat aquest programa de formació.Els dos instructors tenien unaque els impedia la contractació laboral. Ara participen en eldel departament dede la Generalitat, que permet la regularització a través del contracte amb una entitat social, que és finançat per la Generalitat. Formen part de les 27 persones que estan treballant en diverses entitats socials de, i que ha coordinat Càritas Manresa.El projecte Connectem té per objectiu salvar la bretxa digital que deixa moltes persones en situació d'. Segons l'informe2022, el 32% de les llars de Catalunya pateixen la bretxa digital, el 42,4% de les quals es troben en situació d'exclusió severa. L'accés digital suposa l'accés a, gestió de tràmits amb l'administració pública, l'educació, la connexió i comunicació amb el món.Aquesta setmana ha començat un primer curs amb