El FABA se celebrarà del 7 al 13 de maig amb la vista posada a l'espai estable de l'Anònima

L'organització del Festival Artístic del Barri Antic de Manresa (FABA) ha anunciat aquest dimarts el cartell que omplirà el recinte de l'Anònima, del 7 al 13 de maig , en una presentació que ha comptat amb la regidora de Cultura i Festes,, i la regidora de Barris, Acció Comunitària i Civisme,, ide l'organització.és mitjà oficial del FABA des de la seva primera edició.El festival s'emmarca en el projecte de convertiren una fàbrica de creació per a la cultura transformadora, un projecte que aquest 2023 s'ha formalitzat amb el compromís de l'Ajuntament de Manresa per cedir espais de l'Anònima a la proposta de creació del FABA L'edició 2023 del FABA estrenarà laamb dues propostes musicals de luxe, actuacions místiques i rotundes. L'artista alternativa, enmig de la seva gira internacional presentarà al festival Cyclamen, unade natura i somnis, i el grup de culte manresàpreestrenarà el seu quart disc, un treball a foc lent que veurà la llum en l'única actuació de l'any a la ciutat.El mateix dia 7, el públic del FABA també podrà presenciar l'inici de Punts de repòs transitori, de, un projecte artístic que pretén ser creat amb la participació dels veïns que portaran una cadira i debatran sobre la transitorietat de l'objecte, les persones i les seves vides. El resultat d'aquesta reflexió es presentarà a ladurant la jornada central. Per tancar la jornada inaugural,, una bona amiga del FABA, farà de selectora musical.Entre setmana l'activitat prendrà lloc als garatges de l'Anònima on s'instal·larà el ja conegut com a. Cada vespre tindrà lloc una activitat artística i durant tota la tarda es podran visitar part de les. Entre setmana, doncs, el FABA acollirà les actuacions d', que gravarà en directe una peça de poesia que quedarà exposada a la Llotja durant la setmana,escenificarà una càpsula amb l'objectiu d'apropar i difondre l'art del circ.porta el seu projecte artístic on recorda i agraeix a través de la música els seus orígens, i les manresanespresentaran Albor, un joc de, una història de vida a través del cos, el so i les paraules.dona la mà ali alen un recorregut per la part més obscura de les relacions humanes i, nom on s'amagaens farà viatjar pels llocs més recòndits de la new-wave i elA més entre setmana també és duran a terme diverses activitats guiades des del FABA, com la presentació de la companyia emergent de dansa contemporània, una avantsala del que serà l'estrena durant el dia 13, a la. També es portarà a terme el taller i debat La Llum de l'Anònima, que romandrà exposat durant tota la setmana a, i l'arrencada del projecte, guanyador entre les propostes que l'any passat que van sorgir delEl dissabte 13 de maig serà la traca final del festival. Amb més de, música, gastronomia i art. El FABA acollirà les actuacions musicals de la madrilenya, amb el seu últim disc Cosas de Brujas, una producció experimental de cançons boniques, l'artista caribeny i resident a Los Ángeles, que permetrà gaudir d'una performance carregada deamb, amb el seu últim treball, una interpretació energètica i un viatge difícil d'oblidar, el trio valencià, un so ambientat en el caos, el melodrama i la nostàlgia i la picada d'ullet a la música lo-fi, i la bona vibració de. També podrem gaudir de la representació d'artistes de l'escena local, emergent i km 0 amb les estrenes del duo de hip-hop manresà, la primera proposta que repeteix al FABA després de formalitzar el projecte amb un segell francès.També es comptarà amb artistes visuals i plàstics a la Llotja de creació com, La Costumista, i. Lacuna presentarà el seu projecte de dansa guiat pel FABA is'instal·larà al voltant d'una taula amb sis micròfons per crear una constel·lació d'artistes, visitants, organitzadors i tothom qui vulgui dir la seva.Durant tota la jornada podrem gaudir de la música dels DJ, i