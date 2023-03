S'inaugura a Manresa el III Simposi de la Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya

La secretària d'Acció Climàtica,, i la secretaria de Transformació Educativa,, juntament amb el regidor delegat de Ciutat Verda i Urbanisme de l'Ajuntament de Manresa,, han inaugurat aquest divendres el III(XESC). La trobada, que es celebra entre divendres i dissabte a, reuneix més 90 participants.El simposi vol ser un espai de formació, trobada, reflexió i intercanvi d'idees entre els centres de les 18 xarxes que formen part de laper tal de poder donar a conèixer iniciatives, projectes innovadors i nous marcs teòrics que permetin la millora i el desenvolupament de nous projectes d'educació per a la sostenibilitat en els centres educatius. Així mateix, aquestes jornades també han de servir per posar en valor el treball en xarxa, compartir coneixement entre iguals i fomentar aliances per tal de construir una escola de qualitat, transformadora i oberta a la comunitat.En aquesta edició, s'abordaran temes com ara l'encaix curricular de l'educació per a la sostenibilitat en el marc dels(ODS), estratègies per afavorir el protagonisme de l'alumnat i noves metodologies per impulsar el treball en xarxa.En l'acte inauguració, la secretària d'ha destacat "l'enorme potencial de l'educació ambiental per canviar la mirada que tenim sobre el món i formar ciutadans crítics capaços d'implicar-se en la millora socioambiental del seu entorn". "Per això, a les nostres escoles i instituts la clau és crear ambients estimulants i espais de coherència on es comprovi que les accions individuals poden tenir també una dimensió col·lectiva que millora la vida en comú", ha dit Barnadas.Per la seva banda la secretària deha dit que "els centres educatius treballen amb l'alumnat que avui i demà habita el nostre món. Els reptes lligats a la sostenibilitat, el medi ambient i els ODS estan presents a diari a les nostres vides. L'escola n'és el reflex per treballar-ho i promoure-ho des de tots els àmbits de coneixement i treball, i per això han de coexistir de forma connectada i treballar en xarxa a nivell municipal i amb les entitats".La Xarxa d'Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya va néixer el curs 2009-2010 i està formada per laque promouen programes d'educació per a la sostenibilitat adreçats als centres educatius de Catalunya. En total en formen part més de 1.500 centres d'arreu de Catalunya.