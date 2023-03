Tres mesos d'espectacles inèdits al Bages i al Moianès: així serà el 19è Testimoni Escènic

Sinopsis i calendari d'actuacions

L'Actitud, de JAM

Recuerden su nombre, de Cia. La Malcriada

A Redossa i la pell dels camins, d'Irene Herbera i Maria Ribera

Proxima Centauri, d'Oriol Borràs

Aigua, de Cia. Aclam

Éssers humans i altres monstres dels voltants, de Cia. La Cervical

Flama Viva, de Spinish Circo

Falten menys de vint-i-quatre hores perquè es posi en marxa una nova edició de, elque dona veu i ajuda a materialitzar. Impulsadaper la residència d'artistesd'Avinyó, la iniciativa busca, d'una banda, proporcionar espais perquèi intèrprets puguin acabar de polir les seves darreresi, de l'altra, oferir sales onper, així, conèixer la reacció del públic.Fins l'any passat, les residències creatives dels artistes es feien totes a les instal·lacions de Cal Gras, però amb el naixement de la, la dinàmica ha canviat una mica. Tal com ja va explicar, el mes de març d'ara fa un any,(onze del Bages, un del Moianès, un d'Osona i un del Berguedà) van decidir contribuir a fer créixer Testimoni Escènic a través d'per a ús creatiu. Tots ells, a més, van comprometre's a, en els respectius teatres o sales polivalents, elsque sortíssin de les residències creatives dels artistes.Després de la bona experiència del 2022, aquest, els catorze municipis de la Xarxa de Pobles Creatius donaran el tret de sortida al Testimoni Escènic d'enguany, que oferirà la preestrena delsque des de Cal Gras es vanper formar part de l'edició d'enguany d'aquest circuit.Es tracta deque al darrere hi tenenamb característiques molt diferents. Totes elles han estat polint les seves respectives creacions en algun dels municipis de la Xarxa, i serà a partir d'aquest dissabte -i-, que passaran pels pobles en qüestió a preestrenar-les amb el públic que les vulgui acompanyar. Tres mesos d'espectaclesque faran parada a Avinyó, Artés, Balsareny, Callús, Gironella, Santa Maria d'Oló, Navarcles, Navàs, Prats de Lluçanès, Sallent, Sant Feliu Sasserra, Santpedor, Sant Salvador de Guardiola i Cabrianes.Amb 10 anys de trajectòria en solitari i diversos premis a l'esquena, ellleidatàtorna als escenaris amb, un espectacle en què es posa de manifest la importància de com ens prenem el que ens passa a la vida. Perquè lessempre hi són (i si no, apareixen del no-res); el que marca la diferència és com s'hicadascú.>Dissabte 11 de març a les cinc de la tarda (17:00) - Plaça Catalunya de Santa Maria d'Oló.>Dissabte 1 d'abril a les dotze del migdia (12:00) - Plaça U d'Octubre de Santpedor.>Divendres 21 d'abril a les onze del matí (11:00) - Passi escolar a Cabrianes.A través del teatre físic i d'objectes, la ment pensant d'aquesta propostala trajectòria de l'escriptora, filòsofa i activista feminista franco-peruana(1803-1844), tot plegat valent-se d'una atmòsferaque despertarà en l'espectador unaassedegada de conèixer més sobre una de les màximes exponents del feminisme modern, alhora que el conduirà a reflexionar sobre el camí que encara queda per assolir la>Divendres 28 d'abril a les onze del matí (11:00) - Fàbrica Vella de Sallent.>Dissabte 29 d'abril a les sis de la tarda (18:00) - Local Catalunya d'Avinyó.Amb aquesta proposta, lesIrene Herbera (música) i Maria Ribera (dansa) volen establir unentre la teoria i la pràctica; un punt de partida delen què caminar esdevingui, alhora, un instrument de, una eina de cartografia i un format d'expressió creativa. Es tracta d'unque convida el públic a viure una experiència d', tot posant l'accent en lade transitar i habitar diversos senders i marges naturals dels entorns més propers i de la perifèrie dels nuclis urbans.>Dissabte 1 d'abril a les sis de la tarda (18:00) - Lloc per confirmar.>Diumenge 2 d'abril a les deu del matí (10:00) - Camí de la Séquia en el seu pas per Sallent.>Dissabte 29 d'abril a les onze del matí (11:00) - Plaça de la Vinya de Cabrianes.>Dissabte 6 de maig a les sis de la tarda (18:00) - Parc de Can Crusellas d'Artés.Proxima Centauri. Així és com s'anomena l'més propera al Sistema Solar. Igual que passa amb la resta, aquest astre passarà per diferentsal llarg de la seva existència, i en funció de la massa que tingui, l'esperarà un destí o un altre. Amb aquesta premissa, elOriol Borràs pren com a referència cadascuna de les cinc fases de la vida d'una estrella i utilitza els conceptes astrofísics com a font d'inspiració per crear nous. Una roda Cyr, aigua, un terra ple de fulles i dos pèndols són els elements que serviran per teixir una peça que es val d'una: la del nen confús que s'obsessiona amb l'>Dissabte 6 de maig a les set de la tarda (19:00) - Artés (espai per confirmar)>Diumenge 21 de maig a les dotze del migdia (12:00) - Navàs (espai per confirmar)Es tracta d'un espectaclede música i dansa pensat per a públic familiar, especialment per a la. Duesque es mouen per l'espai i duesque creen el món sonor, conviden a fer volar ladels més petits amb materials, sons, formes i colors. Les múltiples expressions de l'aigua són el tema principal d'aquest>Dissabte 1 d'abril a les onze del matí - Aula de Música de Santa Maria d'Oló.>Divendres 21 d'abril al matí - Passi escolar a Sant Salvador de Guardiola.Ens trobem davant d'un projecte deque neix amb la voluntat d'escenificar, de forma creativa,de diferents territoris, tot fent servirque van des de residus plàstics que podem trobar per casa o per l'entorn proper, fins a objectes que s'han fet malbé i han deixat de tenir una>Divendres 5 de maig a les vuit del vespre (20:00) - La Nau de Santpedor.>Dissabte 6 de maig a les sis de la tarda (18:00) - Local Catalunya d'Avinyó.>Dilluns 22 de maig al matí - Passi escolar a Prats de Lluçanès.La barreja de l'aire, la terra i l'aigua amb elés el punt de partida d'aquesta visual i hipnòtica proposta que protagonitzen els integrants d'aquesta companyia de circ valenciana. Amb la delicadesa sonora de l', els greus deli la potència del so ambient, l'espectador, envoltant un gran foc, s'endinsarà en una proposta escènica que vol apropara través de la, lai d'una gran varietat de>Divendres 31 de març a dos quarts de vuit del vespre (19:30) - El Vagó de Callús.>Dissabte 1 d'abril al vespre (hora a confirmar) - Navarcles (espai per confirmar).