Unes 150 persones participen al passacarrers reivindicatiu del 8‑M a Manresa

Les manifestants han tallat durant un quart d'hora el trànsit al semàfor de la Sant Domènec Foto: AFT

Després del tall a l'Eix Transversal (C-25) d'aquest dimecres al matí , el-sota el paraigües de- ha seguit amb les accions reivindicatives emmarcades en elamb unque ha començat a les onze passades des de davant de l'institutEn la convocatòria, que ha aplegat unes, s'hi han pogut veure, sobretot, alumnes dedels diversos centres de secundària de la ciutat. La presència de públic adult ha estat més discreta, i és que des de l'organització ja s'assumeix que la mobilització més multitudinària tindrà lloc aquesta tarda, a les set, quan es durà a terme unaEl Passacarrers ha començat amb la intenció per part del Comitè de llegir elal pati del Lluís de Peguera; una intenció, però, que des de l'equip directiu de l’institut s'ha aplacat: "Aquí hi ha persones que no estudien en aquest institut, i això no està permès. Si no marxeu, ens veurem obligats a", han advertit. Després d'uns minuts de deliberació interna, l'organització ha decidit abandonar l'equipament i iniciar la marxa pel centre de la ciutat.Al crit de "", "Patriarcat i capital, aliança criminal"; "Visca, visca, visca la"; "Vives, lliures i"; ""; "Em cuiden les amigues i no la policia", o "", les manifestants han fet una ruta circular que ha començat des de plaça Espanya i ha seguit pel segon tram del Passeig Pere III, el carrer Guimerà, la plaça Sant Domènec, el primer tram del Passeig i Crist Rei.En el transcurs de la marxa, han provocat, la primera de les quals s'ha esdevingut només començar, quan s'han posat al davant d'un autobús urbà i han anat caminant lentament fins al final de tot del Guimerà. Diversos establiments d'aquest carrer, a més, han estat objecte de cridòries per ser corresponsables de perpetuar unbasat en lafemenina, lai la. Els aparadors del Tezzenis, el Mango, el Zara o l'In-Side han quedat 'decorats' d'reivindicatius impresos pels mateixos col·lectius organitzadors de l'acció.Un cop al semàfor de la Sant Domènec, han tallat el trànsit durant un quart d'hora. Tot plegat,. Els cotxes que s'han vist obligats a aturar la marxa no han pitat en cap moment. I la minsa presència policial que hi havia, tampoc ha intervingut perquè reprenguessin el recorregut.El Passacarrers ha culminat a Crist Rei, amb el recordatori de la mobilització d'aquesta tarda: "Avui i sempre ens alcem contra qualsevol forma de, perquè volem unesde ser viscudes però no ens conformem amb reformes i reivindicacions parcials.. I serem les feministes i totes les lluitadores del món les que,i prenent les places i els carrers, aconseguirem", han sentenciat.