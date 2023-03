El Baxi Manresa agafa aire contra el Carplus Fuenlabrada (92‑78)

Elha aconseguit una victòria més que necessària davant el, un rival directe. Tot i l'1-8 inicial, el partit ha estat de clar domini local.han estat els dos puntals en atac que l'equip denecessitava.ha estat un colós sota el cèrcol amb les seves vuit captures. Ihan dirigit l'equip amb mà mestre. L'italoamericà a la primera part i el català a la segona. Pel cantó madrileny,ha estat el jugador que més mal de caps ha provocat al Baxi Manresa.Dani Pérez,, Guillem Jou,i Devin Robinson han format el cinc inicial del Baxi Manresa. Per part del Carplus Fuenlabrada han sortit Mehdy Ngouama, Prince Ali, Malique Lewis, Ken Horton i Juan Fernández. Els manresans han començat nerviosos i sense trobar bones posicions en atac. El Carplus Fuenlabrada ho ha sabut aprofitar per obrir forat (1-8, minut 3). Unde Jou ha marcat l'inici d'una tímida reacció local. Entre el capità i Martinas Geben posaven el 6-8 al marcador. El Baxi Manresa, fins i tot, ha tingut l'ocasió d'igualar el partit. No ho ha aconseguit en una primera instància. Però el Baxi Manresa no ha defallit. I entre els mateixos Jou i Geben avançaven el seu equip per primer cop (11-10, minut 7). La igualtat ha continuat al marcador amb protagonisme per a Frankie Ferrari al cantó bagenc ial madrileny. D'aquest escenari n'ha sortit més ben parat el conjunt de Pedro Martínez que vencia per 23-18 al final del primer quart.El Baxi Manresa ha sabut mantenir-se al davant.i Devin Robinson han estat els pilars per a l'escapada del seu equip. El nord-americà feia una espectacular esmaixada i posava el seu equip deu punts per sobre (35-25, minut 14). Els bagencs tenien l'oportunitat d'al seu favor. Una de les poques notes negatives eren les pèrdues en atac de Harding. L'escorta, però, ho intentava compensar en atac i també participava de l'escapada del seu equip. Una cistella del nord-americà posava el 48-29 que feia xalar el. El Carplus Fuenlabrada ha intentat que el partit no quedés sentenciat ja a la primera part. Un bon tram final de període li ha permès maquillar el marcador arribant a la mitja part (50-36).Les distàncies s'han mantingut al començament de la segona part. Als dos equips els costava més anotar. Fins i tot, les errades des deleren continuades. El visitant Horton assumia galons en atac per al seu equip i demostrava que el partit encara. Quatre punts seguits posaven el 56-45 al marcador. En qualsevol altre circumstància no seria un resultat perillós. Però vistos alguns precedents indicaven que el Baxi Manresa no podia relaxar-se. I no ho ha fet. Geben s'ha mostrat participatiu i productiu en atac. Els bagencs han aconseguit. Novament, el darrer minut de quart ha estat millor per al Carplus Fuenlabrada. Tot i això, el Baxi Manresa gaudia d'un bon avantatge per afrontar els darrers deu minuts (64-50).El Carplus Fuenlabrada ha sortit a apurar les seves opcions. Novament Geben ha estat l'encarregat de contrarestar l'. Un 2+1 de Harding i una posterior cistella de Robinson permetien una nova estrebada del Baxi Manresa (77-59, minut 34). Ha estat el cop gairebé definitiu al partit. Els bagencs han mantingut la tensió competitiva i han entrat als darrers minuts amb lai amb el bàsquet average també garantit. El 92- 78 és una clara injecció de moral per a un Baxi Manresa per afrontar el decisiu tram final de temporada.Incidències: Emilio Pérez Pizarro, Martín Caballero i Joaquin García González han xiulat el partit. Han eliminat Guillem Jou per cinc personals.han estat els jugadors descartats per motius tècnics.