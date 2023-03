El Xup fa valer la seva escola tallant la carretera de Vic davant d'Educació

Una setantena de familiars d'alumnes de l'i veïns dels'han concentrat aquest dijous a la tarda davant la seu d'per reclamar "el mateix tracte que la resta de centres educatius de" i recordar que treballen "per unai per acabar amb la segregació a les escoles de la nostra ciutat". Els concentrats han tallat el trànsit de ladurant un quart d'hora per mostrar el seu malestar. Com va avançar NacióManresa , el principal motiu de queixa de familiars i veïns és la reducció de la ràtio d'(I3) de l'escola Muntanya del Dracque ha decidit ladelsper al proper curs 2023-24. Per als familiars, aquesta mesura "va en contra de la inclusió, la cohesió social i és"."Moltes mares i pares que posarien l'com a segona o tercera opció en la preinscripcióquan vegin que només hi ha 12 places disponibles", han raonat. Tot plegat perquè des de planificació "han limitat les places disponibles a donar cobertura només al padró barri del Xup, fet queen el centre", explicaven.Al clam d'"El Xup és Manresa", "Volem les 18 places" i "La Muntanya del Drac es queda al barri", els concentrats hande la carretera de Vic i han provocat un col·lapse de trànsit important en unde Manresa pel Pont de ferro. Mentre ha durat el tall, els concentrats han repartit fulletons entre els conductors dels vehicles per fer-los partícips de les seves reivindicacions.Malgrat que en el darrer ple de l'Ajuntament de Manresa el regidor d'Ensenyamentva assegurar que la continuïtat de l'escola Muntanya del Drac estava garantida, els familiars no comprenen com la baixada general de futurs alumnes de 3 anys no s'ha repartit "" entre les altres escoles de la ciutat. Cal recordar que aquesta baixada també ha suposat l'eliminació d'una línia d' I3 a l'escola Flama , que malgrat ser a Pineda de Bages, forma part del mapa escolar manresà."A l'escola tenim un pla d'ensenyament atractiu i unamb ganes de fer coses", expliquen, "però aquesta reducció de la ràtio farà que l'alumnat sigui menys divers que si hi hagués més places, ique fa perillar la continuïtat de l'escola".